Refuerzan operativo en el noreste del país para frenar avance del gusano barrenador: Senasica

Ganado Producción del sector pecuario

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó un operativo reforzado en el noreste del país para contener la propagación del gusano barrenador del ganado, una plaga que ha obligado a desplegar personal técnico, centros de emergencia y acciones coordinadas incluso con autoridades de Estados Unidos.

Desde enero de 2026, cuando comenzó el llamado Plan Noreste, se han implementado medidas para frenar la dispersión del insecto, cuya presencia se detectó en la región de la Huasteca. Factores como el movimiento natural de la mosca en su fase adulta facilitaron su avance hacia estados como Tamaulipas, San Luis Potosí y zonas cercanas de Veracruz.

Actualmente, el operativo cuenta con más de 350 técnicos que trabajan en campo atendiendo reportes, revisando animales y aplicando tratamientos.

De acuerdo con datos oficiales, ya se ha logrado resolver el 65% de las incidencias registradas, lo que se traduce en 459 casos desactivados en la región, mientras que otros 242 continúan bajo vigilancia especializada.

Las acciones incluyen recorridos sanitarios en radios de hasta 40 kilómetros alrededor de casos detectados, diagnóstico, tratamiento del ganado afectado y medidas preventivas en animales cercanos.

Además, se han realizado inspecciones a gran escala, con más de 80 mil animales revisados y más de mil 600 rutas sanitarias cubiertas en la primera etapa.

Para coordinar mejor la respuesta, se instalaron centros de emergencia sanitaria. El primero comenzó operaciones en marzo en Ciudad Victoria y otro en San Luis Potosí días después. En los próximos días se sumará un centro en Nuevo León, con lo que se busca reforzar la vigilancia y reacción ante nuevos casos.

Como parte de la estrategia, también se trabaja en conjunto con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, con quienes se realiza la dispersión de moscas estériles en zonas de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, además de una franja de 88.5 kilómetros al sur de Texas. Esta técnica busca reducir la población de moscas silvestres y frenar la reproducción de la plaga.

En paralelo, se han reforzado los controles en la movilización de ganado mediante puntos de inspección sanitaria, así como campañas de capacitación que han alcanzado a cerca de 10 mil productores.

La intención es que los casos sospechosos se reporten a tiempo y se evite una mayor propagación.

También se ha puesto atención en la fauna silvestre. Con apoyo del gobierno de Tamaulipas, se capacitó a más de 100 especialistas para detectar y reportar animales afectados en áreas naturales, como parte de un esfuerzo por evitar que la plaga llegue a zonas libres.

El objetivo, según las autoridades, es claro: contener y erradicar el gusano barrenador en el menor tiempo posible, antes de que su impacto se amplíe en la producción ganadera del país.