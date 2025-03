‘Alito’ Moreno llama a honrar principios de Colosio; señala a Beltrones de vínculo con crimen del Luis Donaldo

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, llamó desde Sonora a honrar los principios de Luis Donaldo Colosio, y desde ahí señaló al sonorense Manlio Fabio Beltrones de estar vinculado con el crimen del excandidato presidencial ocurrida hace más de tres décadas.

Al responder a las críticas que ha vertido Beltrones Rivera contra la actual dirigencia del tricolor, Moreno Cárdenas reviró: “El partido debió pagar una multa de 150 millones de pesos debido a la ‘Operación Safiro’, que hizo el sonorense. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no tengo tema de Andorra, de tener vínculos, de haber estado ligado con el asesinato de Luis Donaldo. Es él, no yo. Aquí, en su tierra o donde esté, nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que actuar con responsabilidad y con compromiso, con mucho carácter”.

El líder priista y senador anunció también que su partido construirá una gran coalición en Sonora, rumbo a 2027, para lo que se requiere actuar con humildad, con sencillez, convocar a todos”, porque, dijo, “la soberbia es el pecado favorito del diablo”.

‘Alito’ Moreno tomó protesta a Lupita Soto Holguín y a Onésimo Aguilera Burrola como presidenta y secretario general del partido en Sonora, en el marco de la sesión solemne del Consejo Político Estatal.

Acompañado por integrantes del CEN y dirigentes estatales del Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval; de Jalisco, Laura Haro Ramírez; Sofía Bautista de Nayarit; y de Sinaloa, Paola Gárate, entre otros, el dirigente nacional del tricolor expresó que “lo que necesitamos es ser humildes, sencillos, respetar a todos, cuidar a los partidos y construir una gran coalición aquí, para enfrentar y tener los mejores resultados en el 2027, porque el PRI tiene cuadros determinantes para recorrer y caminar el territorio”.