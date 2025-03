Sequía tensa relación entre México y EU por reparto de agua

Expertos advierten que sequía en México se acentuará más con el fenómeno de La Niña Fotografía aérea de la presa Abelardo L. Rodríguez seca este miércoles, en la ciudad de Hermosillo en Sonora (México) (Daniel Sánchez/EFE)

En el marco del Día Mundial del Clima, especialistas en gestión hídrica advirtieron que México y EU enfrentan una grave crisis de sequía a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera compartida, situación que ha intensificado las tensiones y desafíos para cumplir el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales firmado en 1944.

La doctora Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, sostuvo que el tratado, considerado durante décadas un modelo de cooperación internacional, hoy no contempla las condiciones actuales de cambio climático, crecimiento poblacional ni el consumo hídrico actual.

“Los volúmenes asignados ya no cumplen las expectativas, de hecho, ya no existe ese volumen en la cuenta”, subrayó.

Sánchez precisó que las cuencas del Río Colorado y del Río Bravo (llamado Río Grande en EE.UU.) atraviesan una situación crítica. El acuerdo establece que México recibe dos tercios del cauce del Río Bravo, mientras que Estados Unidos cede 1.850 millones de metros cúbicos anuales del Río Colorado a México, el cual alimenta a zonas estratégicas del norte mexicano como Baja California y Sonora.

Desde Hermosillo, el abogado especializado en derecho hídrico Juan Jaime Sánchez Meza insistió en que ya no se trata de una alerta, sino de una realidad de sequía prolongada. “No estamos en riesgo de sequía, la estamos viviendo. La sequía no es como un ciclón o un temblor; es lenta e insidiosa, y por eso no se percibe su gravedad”, advirtió.

Negaciones e incumplimientos

La semana pasada, legisladores de Texas exhortaron al presidente estadounidense Donald Trump a utilizar las negociaciones arancelarias como herramienta de presión para que México cumpla sus obligaciones en la entrega de agua. En respuesta, el Departamento de Estado de EE.UU. negó por primera vez una solicitud mexicana para una dotación extraordinaria de agua del Río Colorado destinada a Tijuana.

“Estados Unidos negará una solicitud fuera del Tratado por parte de México para dotación especial de distribución de agua del Río Colorado para Tijuana”, informó la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental, lo que evidencia un endurecimiento en la postura del gobierno estadounidense frente a las crecientes demandas hídricas del norte de México.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la situación hídrica en la frontera es crítica y afecta el cumplimiento del tratado. “Se va a atender, para que se conozca, ya se está atendiendo”, aseguró, aunque no ofreció detalles sobre las acciones concretas a implementar.

El Río Colorado abastece a más de 44 millones de personas en EU y México, así como a 2,2 millones de hectáreas agrícolas, mientras que el Río Bravo sostiene la vida de 15 millones de habitantes en ambos países y riega 1,2 millones de hectáreas.