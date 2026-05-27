David Kershenobich asegura que México esta preparado para tratar cualquier sospecha de ébola

Dr. David Kershenobich (Mario Guzmán/EFE)

Durante una entrevista con Joaquin López Doriga para Radio Fórmula, el Dr. David Kershenobich, secretario de Salud del Gobierno federal, afirmó que el país está preparado sanitariamente ante cualquier sospecha de casos de ébola.

Estas declaraciones se realizan previo al partido República Democrática del Congo vs Colombia en Guadalajara, como parte del Mundial 2026.

El funcionario aseguro que se instalarán filtros sanitarios y se llevará a cabo una vigilancia epidemiológica “muy activa”.

“Estamos preparados, puede tener tranquilidad la población de que si llegáramos a detectar un caso de ébola sabemos cómo aislarlo. Vamos a salir bien de esto”, refirió.

También destaco que el protocolo contra el ébola, de cara al Mundial 2026, iniciará en los aeropuertos donde se habilitaran filtros sanitarios en los que se tomará la temperatura y aplicará un cuestionario para identificar sospechas de ébola o alguna otra enfermedad.

Dicho cuestionario incluirá preguntas sobre el hospedaje de los usuarios, a fin de darles seguimiento en caso de reportar malestares.

“Llevamos meses trabajando en que no vayamos a tener ningún caso de riesgo para aficionados o para visitantes al país en epidemiología, puedo asegurar que tenemos equipos médicos dispuestos en todo el país” resalto.

Resalto que en el caso de identificar algún caso sospechoso de ébola se trasladará a los pacientes a centros médicos con cuartos especiales de presión negativa con filtros especiales para su debida atención.

Debido a que los síntomas de esta enfermedad son inespecíficos, resalto que al momento de identificar alguno de ellos se va a aislar de inmediato, tenga o no tenga ébola, para posteriormente realizar las pruebas con PCR y tener un diagnostico exacto.

“Tenemos los trajes necesarios, tenemos todo el material necesario para proteger a la población y al personal médico que atendería ese caso” finalizo.