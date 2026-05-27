Fonatur presenta Programa Integral de Mejoramiento Urbano 2026

El director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza

Como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en coordinación con Fonatur Insfraestructura, presentó el Programa Integral de Mejoramiento Urbano Acapulco 2026, con el objetivo de contribuir a la optimización de la imagen del puerto mediante labores de bacheo en la Costera Miguel Alemán, rehabilitación del Paseo del Pescador e intervenciones urbanas en nueve cruceros.

El director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, explicó que el programa se ejecutará entre junio y octubre de este año mediante intervenciones intensas con las que se atienden las demandas de la gente y se busca cumplir con sus expectativas respecto a la imagen urbana del puerto.

“Este programa calculamos que se va a estar ejecutando entre junio de 2026 y esperamos estar concluyendo en torno al mes de octubre de 2026. Los próximos cuatro o cinco meses son una serie de intervenciones, esto no implica que dejamos de realizar nuestras actividades cotidianas, como son la recolección de residuos, el mantenimiento de áreas verdes, el mantenimiento de la iluminación”, precisó.

Por su parte, la directora de Vinculación y Estrategia Institucional de Fonatur Infraestructura, Biniza Ortega Muñoz, destacó que los trabajos a desarrollar se dividen en tres ejes: la intervención de cinco tramos de la Costera Miguel Alemán, donde se aplicarán 604 m3 de concreto hidráulico para consolidar más de 3 mil m2 de renovación vial.

Asimismo, se balizarán 20 km de línea discontinua y se pintarán 5 mil 55 m2 de pictogramas y pasos de cebra para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

“El estado actual de los cruces peatonales, es muy importante prestar atención en estos detalles, porque al final de cuentas son los señalamientos que van a priorizar el paso peatonal y que van a garantizar condiciones de movilidad y accesibilidad en La Costera y en las avenidas principales”, dijo.

La segunda línea de acción comprende la intervención de nueve cruces estratégicos: Caleta, Club de Yates, Zócalo, Glorieta de los 43, Francisco Pizarro, Juan Serrano, Vicente Yáñez, CICI y Horacio Nelson.

El tercer rubro, agregó, proyecta el rescate integral, mediante tareas de regeneración urbana en el Paseo del Pescador, que resultó severamente afectado en el 2023 tras el paso de Otis. Señaló que estas intervenciones incluyen el mantenimiento e instalación de luminarias nuevas, la rehabilitación de la red de cableado y la restitución de centros de control.

Igualmente, se implementará señalización, pintura y delimitación para un nuevo trazo de ciclovía, a la par de la creación de áreas verdes con la sustitución e incorporación de vegetación nativa.

“Es una rehabilitación a la ciclovía, al alumbrado, a la vegetación y una obra menor que, en realidad, es remozamiento, particularmente donde hay registros abiertos, nivelar los registros, que queden las tapas de registro adecuadas, si hay algunas guarniciones también botadas, pues que se puedan restituir”, expresó.