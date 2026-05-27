Estudiantes del IPN se movilizan por la ausencia de la Presidenta y 4 secretarios de estado a mesas de negociación

Estudiantes del IPN se movilizan

Estudiantes de diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional se movilizaron provocando bloqueos sobre la Avenida Circuito Interior con dirección a Zacatenco.

Los manifestantes acudieron a la cita programada en la que, según sus exigencias, deben estar cuatro secretarios de estado y la Presidenta de la República para atender su pliego petitorio.

A pesar de la lluvia, un grupo paró la circulación sobre Circuito Interior exigiendo respuestas de las autoridades pidiendo comprensión de los conductores de la zona. Otro se dirigió a la estación Normal del metro y dejaron el paso libre de pago a los usuarios mientras coreaban consignas y se formaban detrás de sus mantas con mensajes como “no somos porros, somos estudiantes”.

Un contingente más se quedó al resguardo de las instalaciones de Canal Once esperando que las autoridades den respuesta a las mesas de negociación propuestas.