Sheinbaum tilda de inadmisible homenaje a ‘El Mencho’ y exige investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo al homenaje que la agrupación musical Los Alegres del Barranco realizó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un concierto en el Auditorio Telmex en Jalisco el pasado 29 de marzo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el acto como inadmisible y solicitó que se realice una investigación al respecto.

"No debería ocurrir eso. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto“, declaró desde Palacio Nacional.

En el evento, la agrupación proyectó imágenes de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras interpretaba la canción El del Palenque, cuyo contenido exalta a grupos armados vinculados al crimen organizado.

Sheinbaum hizo un llamado a evaluar el sentido y la connotación de este tipo de espectáculos, pues pueden considerarse una apología de la violencia y del narcotráfico.

"Hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer una apología de la violencia ni de los grupos delictivos“, enfatizó la mandataria.

Además del homenaje a ‘El Mencho’, en el concierto también se interpretó la canción El 701, dedicada a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el video que más se viralizó fue el del tributo a Oseguera Cervantes.