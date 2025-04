Cesan a director de Birmex y a cinco funcionarios por sobreprecio de medicinas

Por presunta corrupción retiran de sus cargos a seis directivos de Birmes (Archivo)

Un día después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó la “nulidad total” de una licitación pública internacional convocada por Birmex para la compra de medicamentos para el periodo 2025 y 2026, tras detectarse presuntos actos de corrupción e irregularidades en sobreprecio de medicamentos e incumplimientos legales, este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en Palacio Nacional el cese del director de la empresa paraestatal, así como de otros cinco funcionarios más.

“Muchas personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos mover a todo el equipo directivo, porque no puede estar la investigación y ellos ahí. Tienen que moverse y ya cuando venga la investigación, pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta por no haberse por no haber revisado cómo venía el proceso”, destacó la Jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional, respecto a la polémica desatada por este nuevo caso de presunta corrupción en una dependencia del gobierno con la 4T y primero en su joven administración.

Sheinbaum confirmó la destitución de varios directivos de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del estado responsable de la producción, adquisición y distribución de medicamentos, así como la compra de fármacos e insumos.

Entre los funcionarios cesados de sus funciones destacan el director general, Iván de Jesús Olmos Cansino, quien será reemplazado por Carlos Ulloa.

Otros funcionarios cesados son los directores de Administración, Logística, Planeación y otros funcionarios de nivel bajo, indicó la mandataria.

Sobre la incertidumbre por desabasto de medicamentos con esta situación, Sheinbaum dijo que habrá un proceso de “subasta inversa” para garantizar que en menos de 15 días se reasignen los contratos y no haya desabasto de medicina.

En tanto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, dijo que “todas las investigaciones se van a agotar” y que se procederá por la vía administrativa y penal.