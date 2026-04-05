Pide PAN a gobierno no cerrar los ojos ante crisis de desaparecidos; colaboración con la ONU

Instalación del Muro de la Memoria de los Desaparecidos. (Especial)

El PAN en el Senado pidió al gobierno mexicano no cerrar los ojos a la crisis de violencia desbordada que ha dejado un saldo de personas desaparecidas y abrir un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para identificar fallas y causas estructurales, patrones de impunidad y los vacíos institucionales que a lo largo de los años han permitido que esto se haya incrementado.

“Es importante resaltar que recientemente organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado fallas en la metodología, exclusión de víctimas y riesgo de subregistro y que se reduce la crisis a trámites administrativos, lo cual genera una percepción distorsionada de la magnitud del problema”, aseveró el senador Marko Cortés.

CRISIS

El también ex dirigente nacional del PAN, aseveró que en la actualidad, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, junto con el constante hallazgo de fosas clandestinas, revelan una crisis que sigue desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades.

Cortés hizo un llamado para que México como Estado Parte de la Convención abra un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y con los mecanismos especializados de la ONU, en el cual participen expertos independientes, sociedad civil y víctimas.

Lo anterior –agregó--con la finalidad de identificar causas estructurales, los patrones de impunidad y los vacíos institucionales que a lo largo de los años han permitido que esto se haya incrementado.

Reprochó que en lugar de desacreditar esta determinación del Comité, el gobierno federal debe asumirla con seriedad y la convicción de que los organismos internacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento y la exigencia de estándares mínimos a todos los Estados Parte.

“México como Estado Parte tiene que permanecer comprometido con la Convención y a su vez el gobierno mexicano no puede ni debe cerrar los ojos ante una realidad que afecta y duele a todos los mexicanos, se tiene que prevenir, erradicar y sancionar de la manera correcta”, estableció