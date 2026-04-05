Exige PAN declaratoria de emergencia ambiental ante derrame de petróleo en 4 estados; “falta de protocolos”

El derrame de hidrocarburos ya afecta a cuatro entidades FOTO /CUARTOSCURO (Félix Márquez)

La dirigencia nacional del PAN acusó la falta de protocolos de e mitigación de daños ante crisis y accidentes por derrame de hidrocarburos como el que ya tiene varias semanas y afecta a los 4 estados de la República con litoral en el Golfo de México, al medio ambiente y a las miles de familias que dependen de actividades como la pesca y el turismo en esas entidades.

Por ello exigió al gobierno federal emitir una declaratoria de emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones para los responsables de esta crisis ambiental.

El Blanquiazul fustigó la falta de respuesta efectiva del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, peto también de los gobiernos estatales y organismos como PEMEX, la SEMARNAT y COFEPRIS, quienes insisten en que la situación está bajo control pese a que diversas Organizaciones no Gubernamentales han documentado la gravedad de las afectaciones que aún persisten y contrastan con la narrativa oficial de “playas limpias”.

El PAN advirtió que tras varias semanas del derrame de hidrocarburos, ya son 4 los estados afectados con litoral en el Golfo de México pero lo más grave es que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales han demostrado su ya evidente falta de respuesta ante esta situación que ha generado un gran impacto al medio ambiente y s miles de familias que dependen de actividades como la pesca y el turismo.

“La reacción del Gobierno Federal de Morena ha sido contradictoria desde el inicio, sin una explicación clara de las causas y sobre todo por los intentos de sostener diversas versiones sin los elementos suficientes y los reiterados intentos por desviar la atención y minimizar la magnitud de la crisis”, acusó

Peor aún—agregó--, si las autoridades federales son conscientes de que este tipo de acontecimientos han sido constantes desde al menos 2021 y se tiene como antecedente previo el reciente incidente en la Refinería Dos Bocas, es grave que no exista un protocolo claro de mitigación de daños y, por lo visto, tampoco se haya invertido en la prevención.

Lamentó que adicionalmente, este desastre ocurre en una época crítica del año por ser el inicio del periodo natural de anidación y desove de tortugas marinas y por la temporada vacacional de Semana Santa lo que afectará a las familias que de una u otra manera tienen al mar como su única fuente de sustento y a quienes han ofrecido transferencias insuficientes que no cubren ni siquiera una semana del ingreso perdido.

“Este no es solamente un derrame, la prueba clara de que no hay crisis ambiental más peligrosa que un gobierno que miente”, estableció