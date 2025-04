Con agua y jabón, quitan fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas por colectivos en Senado; “una torpeza”: Manlio

Trabajadores del Senado se apresuran a desvanecer las protestas de colectivos en el Senado

No bien se habían retirado los colectivos de madres de migrantes desaparecidos que clausuraron de manera simbólica el Senado cuando decenas de trabajadores procedieron de inmediato a borrar todo rastro de su presencia en el exterior de la Cámara Alta que preside el morenista, Gerardo Fernández Noroña.

Con rodillos, espátulas, jabón, agua y hasta una pulidora, decenas de trabajadoras y trabajadores del Senado procedieron a quitar las fichas de búsqueda de decenas o hasta cientos de personas migrantes desaparecidos en territorio nacional en su paso hacia Estados Unidos.

Poco a poco los rostros y nombres de decenas de desaparecidos se fueron desvaneciendo al paso de los cepillos y el jabón.

Lo mismo pasó con las letras que se pintaron en el asfalto de la calle Madrid, afuera del Senado donde se leía:

“126 mil desaparecidos”, flanqueados por una Cruz en cada uno de los puntos.

Una pulidora pasa por encima de las fichas de búsqueda de personas desaparecidas que se colocaron en el piso

Pronto fueron borradas esas palabras pintadas en color blanco. De prisa, los trabajadores ejecutaron las órdenes del funcionario en el Senado que les ordenó borrar de inmediato con sus escobas esas protestas, nombres y fotos de personas migrantes desaparecidos en México.

DECISIÓN TORPE

“La existencia de los colectivos de búsqueda en #México, no se puede borrar con agua y jabón. Torpe decisión. No puedes simular el escucharlos y cerrar los ojos!”, repudió el senador, Manlio Fabio Beltrones

El ex priista aseguró que borrar todas las fichas de búsqueda del Senado al retirarse los colectivos de madres y familias buscadoras, es una total falta de sensibilidad y de empatía.

“Escucharlos, atenderlos y legislar a su favor, es nuestra obligación y un acto de justicia”, aseveró

Por la mañana, madres buscadoras de migrantes clausuraron de manera simbólica el Senado en protesta por la indolencia e insensibilidad de su presidente Gerardo Fernández Noroña ante este tema y calificaron como una simulación y farsa los encuentros que tiene en marcha la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez con los colectivos de desaparecidos.

“Es una simulación, queremos mesas de trabajo con la presidenta (Claudia Sheinbaum) que es muy diferente a lo que están haciendo ellas, que es publicidad y propaganda, esperan a que lleguen las cámaras y empieza, ¡así no es! Es de manera privada se debe hacer mesas de trabajo privadas para que pongamos nuestras propuestas de lo que puede funcionar”, acusó Ana Enamorado, coordinadora del colectivo, Red Regional de Familias Migrantes

Desde muy temprano las y los activistas arribaron a las instalaciones del Senado donde colocaron pancartas, mantas y tapizaron el suelo con carteles y fotografías de sus familiares desaparecidos a su paso por territorio nacional rumbo a Estados Unidos.

“Sabemos que hay miles de migrantes desaparecidos, de los cuales no hay registro porque no les abren las carpetas de investigación”, sostiene

Cuando se hace un reporte –agrega--los eliminan, lo digo porque me consta, yo he elaborado los reportes de búsqueda y después no aparecen, es obvio que el Estado Mexicano sigue ocultando lo que ocurre, eliminan los registros para que no aparezcan.