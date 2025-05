Entre excepticismo y cuestionamientos, arrancan en Senado conversatorios sobre ley de Telecom

senado

Senado arranca este jueves conversatorios sobre Ley de Telecomunicaciones (Graciela López Herrera)

Entre cuestionamientos y excepticismo, este jueves arrancan en el Senado los conversatorios para analizar la iniciativa de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde el PAN confió en que no se trate de simulación y se incluya las propuestas de los expertos.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, criticó fuertemente la iniciativa, a la que se refirió como la “Ley Censura” y alertó sobre el riesgo de que el oficialismo pretenda condicionar la cancelación del polémico articulo 109 a cambio de mantener todo el articulado de esa reforma que acusó de “muy peligrosa”.

Acusó que la propuesta representa una “hiperconcentración del poder”, atenta contra la privacidad y rompe con la autonomía que existía en el sector.

Pese a ello, Romero expresó apertura hacia el proceso y expresó su deseo de que el diálogo sea genuino.

“Tenemos fe y esperanza de que las mayorías escuchen. Le vamos a dar su tiempo y su espacio a estos foros. Que no sean una simulación. No vamos a matar algo que no ha nacido”, dijo

Los conversatorios buscan reunir a legisladores, expertos y organizaciones para debatir los alcances de la reforma propuesta en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

MÁS PARTICIPANTES

Las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos del Senado de la República acordaron ampliar a 24 el número de participantes en el primer Conversatorio “Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, que se realizará este jueves.

La decisión responde al alto interés generado por la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política, así como al número considerable de solicitudes recibidas a través del micrositio oficial.

El objetivo es fomentar una mayor diversidad de voces que contribuya al debate legislativo sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Las comisiones también anunciaron los criterios de selección para los ponentes, entre los que destacan:

• Representación amplia y reconocida de sectores clave como organizaciones gremiales, directivos de empresas del sector, medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos, así como asociaciones de audiencias, usuarios, consumidores, académicos y entes públicos.

• Propuestas de los grupos parlamentarios para incluir a expertos y especialistas que aporten desde el ámbito técnico.

Cada participación tendrá una duración máxima de cinco minutos, conforme al formato previamente aprobado por las comisiones.

El ciclo de conversatorios continuará los días 13, 15, 20 y 22 de mayo, bajo la moderación del senador Javier Corral Jurado, designado como tal el 30 de abril pasado por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras.