No todo es conocimiento, hay que tener sensibilidad para aplicar la justicia: Mónica Marcos

Mónica Marcos

Para Mónica Marcos, candidata a jueza de lo Civil en la CDMX, es importante que los juzgadores trabajen con sensibilidad y cercanía a la gente para aplicar la justicia de una forma humana, su carrera académica y profesional la ha preparado para conocer el funcionamiento del sistema y saber de dónde cojea.

En entrevista con Crónica, señala que este proceso electoral judicial ha resultado apresurado, pero es el primero y que el siguiente, previsto para 2027, la participación ciudadana habrá de mejorar.

—¿Cómo te ha preparado tu carrera académica y profesional para ocupar un puesto como jueza civil?

—Ayuda para tener herramientas y poder recordar siempre esa situación de que las partes necesitan una solución, no necesitan juicios interminables, y tampoco creo que como jueces estemos tratando de alargar los procesos al contrario, la oralidad permite que a través de acuerdos con la partes se lleve lo más pronto posible.

El estar estudiando te da herramientas que te facilita el poder resolver los problemas atendiendo lo que son derechos humanos, tener sensibilidad, porque no basta el conocimiento, yo puedo ser un erudito, pero si no tengo la sensibilidad para juzgarlo para establecerlo pues es complicado ser juez. Siempre hay que tener la ética necesaria para trabajar porque estamos trabajando con personas, con situaciones que son muy complicadas para las personas que acuden a nosotros, son vidas que debemos cambiar para bien siempre sosteniendo el equilibrio y buscando la protección de derecho humanos.

—¿Por qué la gente debería votar por ti?

–No solo por la experiencia, que llevo ya 5 años como titular, tengo 24 años dentro del poder judicial y siempre me he desempañado con una ética profunda con una responsabilidad totalmente hacia mi trabajo, hacia las personas busco resolver los conflicto por medio de convenios y que no sean las sentencias frías y objetivas, tengo un expediente limpio porque me conduzco con ética y tengo los conocimientos, ofrezco una justicia humana y cercana.

—¿Qué objetivos tienes para implementar si ganas la candidatura?

–Yo manejo compromisos: la aplicación de la ley respeto a los derechos humanos sobre todo y una justicia cercana, alguien que va buscar salvaguardar el equilibrio de las partes independientemente de quién esté enfrente de mi, porque yo no veo situaciones económicas en un juzgado, busco siempre el equilibro de las partes.

—¿Los juzgados de lo civil necesitan algún tipo de reestructura?

–Lo que necesitamos es un profesionalización más grande de todos y cada uno de las personas integrantes del poder judicial, actualmente los cursos van más dirigidos a los que somos titulares yo creo que debería permear la misma cantidad de exigencia para que estén actualizados y para que el trabajo sea más profesional a todos los ámbitos, a todos los niveles, deberían exigir más exigencias para la preparación académica de todos los integrantes del poder judicial. Y aperturar el número de juzgados, no llegamos a lo recomendado por cada mil habitantes en la ciudad, entonces, evidentemente el trabajo se va a cumulando y eso va haciendo las labores un poco más complicadas.

—¿Los mexicanos se encuentran preparados para emitir votos que en realidad construyan un Poder Judicial mejorado?

—No, por la premura de las elecciones, fue demasiado rápido y eso ha complicado que los ciudadanos se puedan enterar de qué hace un juez, las diferencias con las alcaldías, con los ministerios públicos, esto ha entorpecido que podamos estar preparados para hacer la elección. supongo que para 2027 habrá mejor preparación porque ya no será algo tan novedoso ya habrá un antecedente y las personas ya tendrán un poquito más de conocimiento de lo que cada uno de los puestos que se van a elegir.

—Platicando con personas que enfrentan procesos judiciales noté una profunda indiferencia, un hartazgo por la burocracia que llega a parecer interminable en los juzgados, a la gente no le importa quien le resuelva, quieren resoluciones, ¿Qué le dirías a estas personas de cara a las elecciones?

—Primero les diría que es importante votar porque es un derecho y una obligación.

Lo interminable de los procesos muchas veces no es el poder judicial, sino el mismo procesos que nosotros tenemos que llegar y las pruebas que se nos aportan y todas estas cuestiones que además de nosotros, ambas partes tienen derecho a ejercer y es lo que complica el asunto.