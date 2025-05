“Vividor, quien no quiera pagar impuestos, como en Grupo Salinas”, señala Lenia Batres

De visita por el sureste mexicano, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, se reunió con habitantes de este puerto turístico, a quienes explicó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, el magnate de Grupo Salinas, promovió un recurso legal para que ella fuera impedida de participar en una próxima discusión respecto al pago de impuestos que adeuda a las arcas de la hacienda pública, y eso es “porque es un vividor. Quien no quiera pagar impuestos es porque es un vividor”, remarcó la candidata al máximo tribunal del país.

En Izamal, Yucatán, comentó el hecho de que fue declarada impedida para votar en la SCJN para resolver otro de los amparos del Grupo Salinas.

Batres Guadarrama subrayó que no existe ningún derecho a no pagar impuestos. Puntualizó que es una obligación de todos los ciudadanos, y un deber para financiar los programas sociales y toda la estructura del Estado, incluyendo al propio PJF.

“Pagamos impuestos, todos pagamos impuestos, pero hay quienes no les gusta pagar impuestos y quieren que el poder judicial, que vive del pago de impuestos, resuelva a su favor para que no pague impuestos. Díganme si no es como el colmo. Yo digo que son vividores”, sostuvo la autonombrada ‘Ministra del Pueblo’.

Lenia Batres estuvo antes en la zona popular de Cancún, Quintana Roo, donde se reunió con sus habitantes, a quienes explicó que el próximo 1 de junio, el día de la jornada electoral judicial, es una oportunidad única para que, por primera vez, el Poder Judicial de la Federación (PJF) sea sujeto a un control democrático y trabaje para el pueblo mexicano, como siempre debió ser.

Sostuvo que quienes hoy controlan al PJF para su beneficio, están llamando a no participar en este ejercicio democrático.

“Ustedes han visto que en los últimos días hay quien quiere sabotear esta elección, que anda llamando a no votar. ¡Háganos el favor! Entonces quisiera pedirles que nos ayuden más bien a lo contrario, a recordarle, a enterar, a quien no tenga esa información, que va a haber una elección muy importante.

“Decirles a nuestros vecinos, vecinas, amigos, amigas, familiares, que tenemos esta cita importantísima, para combatir justamente esos llamados a no votar, porque quien llama a no votar es porque no le gusta la democracia, porque no quiere que la gente decida quienes deben ser los jueces de nuestro país”, señaló la ‘Ministra del Pueblo’.