Consejera presidenta en la mira CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La dirigencia nacional de Somos acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a Guadalupe Taddei Zavala, tras los actos de corrupción que fueron exhibidos públicamente, y emprender una persecución de Estado contra ex funcionarios del INE que ahora son miembros de este partido en un intento por desviar la atención.Ello en referencia a las denuncias contra Edmundo Jacobo Molina y Roberto Heycher Cardiel, quienes se desempeñaron como Secretario Ejecutivo, y Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE). En conferencia de prensa Cecilia Soto González indicó que el INE vive la peor crisis de credibilidad en 36 años“Y esa crisis, esa pérdida de credibilidad se debe en primer lugar a Guadalupe Taddei y a quienes la designaron unilateralmente en la Cámara de Diputados, dotándola luego, de poderes que la relevaron de rendir cuentas ante nadie”. En la lectura del posicionamiento de SOMOS, la Secretaria General precisó que por proteger a Taddei el régimen intenta distraer la atención promoviendo acciones administrativas y judiciales contra Edmundo Jacobo y Roberto Heycher por haber ejecutado, “precisamente lo que ahora pide la Presidenta Sheinbaum: contratar a Talleres Gráficos de México para la producción de las boletas electorales”.Somos insistió en que se requiere una salida consensuada entre todos los partidos para elegir a la próxima presidenta del INE y rechazó que busquen descarrilar a ese órgano electoral.“No propugnamos por una ruptura, por ningún ‘incendio’ de la institución, sino por el restablecimiento del orden constitucional en el INE: que su presidenta y sus consejeras y consejeros sean fruto del acuerdo, que en conjunto irradien de confianza a todos”, aseveró SotoEn ese sentido señaló que la respuesta presidencial ha sido la cerrazón, la descalificación y la agresión virulenta pues recordó que aprovechó el desfile oficial del 20 de noviembre para acusarlos de pretender “descarrilar” las elecciones del 2027.“Como si el daño al INE no hubiese venido directamente de Taddei) Y segundo, la directa persecución de opositores, la directa persecución de compañeros de SOMOS”, indicóSoto González comentó que “la persecución de opositores se está consolidando como una nueva rutina autoritaria de Claudia Sheinbaum. Primero fue Ernesto Ruffo, Consejero Consultivo Ciudadano y ahora van contra Edmundo Jacobo y Roberto Heycher, integrantes de la dirección nacional de SOMOS”.A su vez, Jacobo Molina, ratificó que fue correcta la decisión de la autoridad electoral, de haber convenido con Talleres Gráficos en 2017 la elaboración de los materiales electorales para el proceso de 2018; hicimos lo legalmente correcto. “Aquí estamos, no nos vamos a ir a ningún lado”, dijo.Interrogado al respecto, el presidente nacional de SOMOS, Guadalupe Acosta Naranjo, recalcó que en la protección a Guadalupe Taddei, la presidenta Sheinbaum ha ordenado investigar a ex funcionarios del INE que hoy participan en SOMOS e incluso a quienes no militan en la organización.“Andan buscando en los procesos del 2017, 2018 y no ven los videos, los contratos, los evidentes actos de corrupción de Guadalupe Taddei. Es muy lamentable que desde el Poder Público se siga insistiendo en desmantelar el régimen democrático --ya absolutamente deteriorado del país--. Todo se enmarca en la decisión, yo creo, que ya tomaron de poner, de buscar imponer a Guadalupe Taddei dos al frente del INE”.