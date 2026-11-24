El estratega político, Avidel Villarreal, durante la XXV Cumbre México: Cumbre Mundial de Comunicación Política (Redes sociales)

Comunicación Política — De cara a los procesos electorales que vivirá nuestro país el próximo año, candidatos, equipos de campaña, consultores y asesores, se alistan para que sus aspirantes logren lo que todos quieren: ganar.

En el marco de la XXV Cumbre México: Cumbre Mundial de Comunicación Política, el estratega político, Avidel Villarreal, prácticamente dio el “ABC” para lograr que los candidatos ganen, a través de una efectiva campaña que logré comunicar la propuesta de cada aspirante a puesto de elección popular.

En su conferencia “Por qué buenos candidatos pierden”, Avidel Villarreal, aseveró que una campaña es una multiplicidad de factores y no necesariamente ésta debe centrarse en el aspirante.

“Es un error si pensamos que nos tenemos que centrar en el candidato. Una campaña también es el equipo de colaboradores, el tiempo, la moral, el contraste... Muchos factores que interactúan, entonces, se gana una campaña por una multiplicidad de factores”.

Estableció que la apuesta en 2027 será por la mejor campaña y que logre comunicar de la mejor forma la propuesta de un candidato, eso será lo que le llevará al triunfo en los próximos comicios que serán de lo más reñido, si se toma en cuenta que a nivel nacional, más de 100 millones de mexicanos estarán llamados a votar por algún candidato que se postulará para ocupar alguno de los más de 19,600 puestos de elección popular en 17 estados del país.

En este sentido, Avidel Villarreal habló de lo que calificó como " los siete errores capitales", que no se deben cometer, para evitar que un buen candidato pierda.

Ante un auditorio repleto de comunicólogos, speakers, candidatos, estrategas y hasta influencers, Avidel estableció el grave error de comenzar tarde una campaña, ya que se debe aprovechar al máximo todo el tiempo.

“No se deben tomar decisiones por intuición: en campañas políticas no se toman decisiones ‘porque yo creo que’”, sino porque se han analizado las circunstancias antes de tomar una decisión.

En este mismo sentido, estableció que si “en el war room no se hace lo que se acordó, cuidado, quiere decir que en otro lado, otras personas están tomando las decisiones”.

LA ESTRATEGIA ES FUNDAMENTAL

Con más de una década de experiencia en la dirección de campañas y en la consultoría política, Avidel Villarreal aseveró que siempre debe haber espacio para lo importante, “la estrategia es fundamental”, al tiempo que enfatizó que “dejar que el adversario marque la agenda, es otro grave error”.

También recomendó la investigación estrategia integral, de los lugares que se van a visitar y trabajar con los equipos: “sentarse con las encuestadoras, analizar los números, porque estos hablan a través de estudios cualitativos, y en función de ello, atender el diálogo ciudadano.

Asimismo, enfatizó que los candidatos deben ir preparados para entrevistas, con una estrategia bien definida que va a definir el rumbo de la campaña.

El papel del acompañamiento del coaching ejecutivo es fundamental, ya que será el encargado de preparar al candidato “para todo lo que le va a tocar enfrentar, y desactivar cualquier situación adversa, ya que el objetivo es ganar y para ello, el acompañamiento debe ser permanente”.

En cuanto a la comunicación política integral, recomendó un lenguaje reconocible emotivo “que convenza al electorado que nuestro candidato es la mejor opción”.

Respecto a la organización de la campaña, advirtió que debe quedar bien definida la función de cada quien, que haga lo que le corresponda, “y no involucrar a los mejores amigos, y tener en cuenta que una campaña no es para meter a la familia.

" Para la batalla -puntualizó-, hay que tener a los mejores: el que mejor conoce el territorio, el que tiene más experiencia en lo electoral, una buena relación con medios de comunicación, el que tenga gran capacidad de ejecución y seguimiento, todo ello permitirá llegar al día de la elección con un gran equipo que funcione como un reloj suizo".

Finalmente recomendó a los candidatos a estar siempre preparados para tomar la iniciativa y neutralizar cualquier ataque, siempre es mejor: planificar y anticipar, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo", recomendó.

La Crónica de Hoy 2026