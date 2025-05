21 universidades mexicanas se unen para enfrentar la emergencia climática

Firma de la Declaratoria Nacional de Compromiso Climático (BENJAMIN_CHAIRES)

En una acción impulsada por Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, 21 universidades de México firmaron la Declaratoria Nacional de Compromiso Climático con el objetivo de coordinar esfuerzos frente a la emergencia climática y movilizar la acción climática en México.

El acuerdo se realizó durante Cumbre de Rectoras y Rectores de Universidades Mexicanas por la Acción Climática 2025, realizada hoy en Ciudad Universitaria a la que asistieron autoridades de instituciones públicas y privadas del país que conformarán la Red Mexicana de Universidades por la Acción Climática, comprometida a impulsar una agenda común en materia de sostenibilidad coordinando capacidades académicas, científicas y comunitarias para enfrentar los efectos del cambio climático.

Las universidades enfatizaron que buscan formar jóvenes críticos y capacitados para enfrentar desafíos ambientales y fortalecer sociedades resilientes. Concuerdan en que la investigación científica es una herramienta esencial para generar respuestas concretas al cambio climático y soluciones desde la innovación, el emprendimiento y las políticas públicas.

“La emergencia climática no es una amenaza futura: es una injusticia presente. Y como suele suceder, no afecta por igual a todas las personas; los grupos más vulnerables son las primeras en sufrir sus consecuencias”, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, por lo que señaló que las universidades no pueden neutrales a ala emergencia climática que no es una amenaza futura, si no una injusticia presente.

Afirmó además que a las universidades les corresponde ocupar un rol protagónico en la transformación de la realidad, impulsando cambios desde el conocimiento, la ética y la acción colectiva, por lo que no basta con estudiar el cambio climático y sus causas o efectos, sino que se debe confrontar y actuar con determinación, creatividad y coherencia.

El rector del Tecnológico de Monterrey, reconoció la disposición de las universidades a trabajar con visión, innovación y corresponsabilidad frente a la crisis climática, aunque reconoció que el camino por recorrer será largo y desafiante.

“Nos corresponde aprender unos de otros y sumar capacidades para mantener viva la esperanza de que un futuro mejor es posible y que podemos construirlo. Desde el Tecnológico de Monterrey, celebramos este avance y nos sumamos para que, desde la comunidad académica, trabajemos por un México más resiliente, justo y sostenible, conscientes de la urgencia y complejidad de la tarea que tenemos por delante”, agregó Murra.

Las instituciones se comprometieron a reducir su huella de carbono y fortalecer sus capacidades de adaptación, conscientes de la necesidad de cumplir con el Acuerdo de París y de responder con una visión equitativa.

Como las acciones Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de UNAM y Ruta Azul del Tec de Monterrey, que están encaminadas a realizar acciones concretas que hagan de la sostenibilidad una práctica cotidiana.

Las universidades que participaron en la Cumbre forman parte de la Red y firmaron la Declaratoria Nacional son:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad de Monterrey, Universidad del Caribe, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Universidad La Salle, A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana, Tecmilenio, Universidad Veracruzana.