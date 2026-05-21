Laguna Verde mantiene operación segura pese a retos de personal especializado

La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde mantiene operaciones seguras y confiables, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que surgieran inquietudes relacionadas con la disponibilidad de personal especializado y los procesos internos de capacitación.

La CFE, seguró que la planta opera bajo estrictos estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad nuclear y que sus actividades continúan bajo supervisión permanente.

De acuerdo con el documento, la central trabaja con mecanismos constantes de supervisión técnica, capacitación y fortalecimiento operativo para garantizar la continuidad de sus funciones.

La empresa señaló que actualmente existe personal en proceso de ascenso para convertirse en Operadores Senior de Reactor, además de nuevos candidatos que se preparan para desempeñarse como Operadores de Reactor, áreas consideradas fundamentales dentro de una instalación nuclear.

De acuerdo a la CFE, estos procesos forman parte de una estrategia para asegurar que el conocimiento especializado continúe dentro de la planta y evitar afectaciones en la operación. También indicó que los programas de capacitación y certificación del personal técnico se mantienen activos de manera permanente.

Otro de los puntos destacados en la nota es el tema de las jubilaciones. La dependencia reconoció que existen procesos naturales de retiro de trabajadores, por lo que se implementaron mecanismos de planeación para contar con personal suficiente y capacitado en el futuro.

Además, se informó que sigue en marcha un programa de gestión del conocimiento, el cual busca preparar nuevos instructores especializados en simuladores y operación técnica.

La central nuclear opera bajo supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en instalaciones nucleares del país.

Asimismo, la CFE indicó que Laguna Verde mantiene alineación con estándares internacionales establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares.

En el documento también se reconoce que los retos relacionados con el capital humano forman parte de los procesos normales de una instalación altamente especializada. Sin embargo, la empresa afirmó que estos temas son atendidos mediante esquemas de planeación, capacitación y sucesión operativa.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es la única planta nuclear de generación eléctrica en México y uno de los complejos energéticos más importantes del país. Debido al nivel de especialización que requiere su operación, el proceso de formación de trabajadores suele tomar varios años.

Finalmente, la CFE reiteró que la planta continúa operando de manera segura y conforme a las normas regulatorias vigentes, con el objetivo de preservar la continuidad operativa y mantener condiciones adecuadas de seguridad en sus instalaciones.