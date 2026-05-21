Calendario pensión ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el pago de junio?

Calendario pensión ISSSTE 2026 El ISSSTE anunció que realizó una modificación en las fechas correspondientes al sexto mes de pago

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que realizó una modificación en las fechas correspondientes al sexto mes de pago de 2026.

¿Por qué se modificó el pago de la pensión ISSSTE?

Con el objetivo de generar el bienestar y llevar un buen control de ingresos en los beneficiarios de la pensión ISSSTE, el instituto informó sobre el adelanto del pago correspondiente al mes de junio, el cual será a partir del viernes 29 de mayo.

Si formas parte de los beneficiados de pensión ISSSTE, no debes preocuparte; este ajuste es por un cambio en el calendario institucional, ya que los últimos días del mes coinciden con el fin de semana.

Asimismo las autoridades no tienen contemplado el pago de prestaciones adicionales.

Recuerda que el cobro de tu beneficio también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio.

¿Qué días tienes que cobrar la pensión del ISSSTE de junio?

Te compartimos el calendario de pagos a personas pensionadas y jubiladas ISSSTE 2026.

Junio - 29 de mayo

Julio - 29 de junio

Agosto - 30 de julio

Septiembre - 28 de agosto

Octubre - 30 de septiembre

Noviembre - 29 de octubre

Aguinaldo (1er pago) - Primera quincena de noviembre

Diciembre (2do pago) - 27 de noviembre