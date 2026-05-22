Las mujeres mexicanas en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares al año a al economía del país

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La Presidenta y Directora Ejecutiva de Latino Donor Collaborative Think Thank (LDC), Ana Valdez, presentó el impacto económico que generan las mujeres mexicanas en Estados Unidos y explicó que aportan más de un billón de dólares al año. La cifra contempla tanto a las migrantes como a las mujeres que nacieron allá.

Para poner en contexto el crecimiento demográfico, en Estados Unidos hay 22.2 millones de latinas, de las cuales 14.1 millones son mexicanas.

Ana Valdez también se refirió a la contribución económico derivada de que los jóvenes comienzan a trabajar temprano y que la gente de más de 18 años está trabajando varios turnos.

Más del 50 por ciento de las mexicanas en Estados Unidos piensan que para poder avanzar en el país necesitan crear su propio negocio, mientras que la comunidad estadounidense tiene un índice del 42 por ciento. Por otro lado, el 82 por ciento de las mexicanas están enfocadas en trazar un camino con el que puedan construir un patrimonio, pero en el caso de mujeres de otras nacionalidades sólo son el 72 por ciento.

“Cuando ellas (las mexicanas) compran una casa, especialmente cuando están fundando un negocio, ellas están pensando en sus familias basados en sus congéneres y también en sus hijos, ellas quieren dejarle algo a sus hijos”.

Otra de las razones por la que las mexicanas están teniendo excelencia es el optimismo en el futuro: el 26 por ciento piensa que ahorita están mejor que hace dos años y en un nivel parecido con respecto a las otras mujeres piensan que sus hijos van a estar bien. Además, de acuerdo a un reporte que se llevó cabo con Kantar (la organización líder a nivel mundial del consumidor), el 69 por ciento de las mexicanas en Estados Unidos se sientes motivadas para tomar el liderazgo. En tanto, el numero de mujeres no mexicanas es del 59 por ciento.

Entre las causas que las mueven se encuentran los derechos de las y los inmigrantes ya que se trata de algo que les afecta hayan nacido allá o no e igualmente son impulsadas por la lucha de los derechos de las mujeres.