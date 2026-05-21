Los escándalos de la SCJN: camionetas blindadas, boleadas y venta de frituras Tras su más reciente polémica, donde trabajadoras promocionaron botanas dentro de las instalaciones, estos son todos los escándalos de la SCJN (Redes Sociales)

Tras la viralización de videos de trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde promocionaban unas botanas dentro de las instalaciones, conoce cuáles han sido las polémicas de la SCJN.

Desde la compra millonaria de camionetas blindadas, boleadas a ministros, hasta el más reciente donde se utilizaron las instalaciones de la SCJN para promocionar botanas en redes sociales, han sido algunos de los escándalos que han rodeado a la Suprema Corte.

Trabajadoras de la SCJN graban anuncio de botanas dentro de las instalaciones

Recientemente la Suprema Corte volvió a estar en medio de la polémica, después de que se viralizaran en redes sociales dos videos de trabajadoras de la SCJN donde anunciaban botanas para la marca Snackin For You México.

En los videos, los cuales ya fueron eliminados por parte de la marca, se observa principalmente a dos trabajadoras de la Suprema Corte actuando diferentes situaciones de oficina, con el objetivo de promocionar unas botanas.

En uno de los videos, se lee en el texto sobrepuesto “Editando mi día en el trabajo como si fuera un reality show”, mientras que en el otro actúan una escena de la película animada “Las locuras del emperador”.

Tras la publicación de los videos, estos rápidamente se viralizaron debido a que usuarios cuestionaban el uso de las instalaciones de la Suprema Corte con fines personales.

Debido a la viralización de los videos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado informando que las personas involucradas formaban parte de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que habían presentado su renuncia inmediata.

“La difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal (...) Además, se instruyó la revisión de los hechos correspondientes a fin de determinar si existió el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales. Sumado a ello, las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable”, fue parte de lo informado por la SCJN sobre los hechos.

👆 La jueza de distrito Jazmín Murillo señaló un video de la marca 'Snackin For You México' que pudo haber sido grabado en parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



En el material se muestra un sketch de oficina con empleados comiendo las botanas.



Hasta el… pic.twitter.com/ww0ZTLzghv — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) May 21, 2026

Video de boleada al presidente de la SCJN

Al escándalo de los videos promocionales de botanas dentro de las instalaciones de la SCJN se le suma el del presidente de este máximo tribunal constitucional, Hugo Aguilar Ortiz.

En febrero de este 2026, se viralizó en redes sociales un video del ministro Hugo Aguilar Ortiz donde se observa a sus colaboradores agachándose para limpiarle los zapatos previo al inicio de un evento en Querétaro.

El video rápidamente se volvió tendencia, después de que la opinión pública criticara el gesto captado, pues cuestionaban que en las imágenes difundidas únicamente se observaba al ministro con las manos dentro de los bolsillos del pantalón, mientras sus colaboradores limpiaban sus zapatos.

Tras estos hechos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que el incidente habría ocurrido cuando a una de sus colaboradoras se le derramó café con nata, el cual habría salpicado el zapato del ministro, por lo que la mujer habría intentado remediarlo agachándose a limpiarlo, explicando que la acción lo tomó por sorpresa, siendo ese momento el que se captó y difundió en redes sociales.

“Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”, fue parte de lo compartido por el ministro Hugo Aguilar Ortiz en ese entonces.

Millones en protección: El uso de camionetas blindadas por los ministros

Finalmente, otro de los escándalos que envolvió a la SCJN ocurrió a inicios de año, cuando se dio a conocer la adquisición de camionetas blindadas para los ministros.

De acuerdo con la información revelada en enero de 2026, cada una de las camionetas blindadas habría costado alrededor de 2.4 millones de pesos.

A pesar de que la SCJN argumentó que la compra de las camionetas respondía a temas relacionados con la seguridad y normatividad interna, la negativa del público ocasionó que los ministros anunciaran que el uso de estas camionetas estaría designado para juzgadores que enfrenten mayores riesgos.