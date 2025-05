Rubén Rocha Moya presenta paquete de obras y proyectos estratégicos para el norte de Sinaloa

Sinaloa El gobernador también resaltó la importancia estratégica del puerto de Topolobampo (Especial/Especial)

Ante cientos de empresarios, profesionistas, trabajadores y representantes de organismos e instituciones de la región, el gobernador Rubén Rocha Moya presentó un paquete de 24 obras que forman parte del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, así como el programa de construcción de 17,500 viviendas, el proyecto “Topolobampo Polo de Desarrollo” y la construcción de un tramo carretero de 72 kilómetros que conectará el puerto con Ojinahua, Chihuahua.

Acompañado por el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano, y el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, el mandatario destacó que gracias a este plan, que contempla acciones en los 20 municipios del estado, se impulsará el desarrollo industrial, comercial y habitacional, mejorando la calidad de vida de las y los sinaloenses, además de generar empleo y movilizar recursos locales.

“No venimos a anunciarles un evento teórico, hipotético, no, es más, se van a crear 600 empleos directos para las obras que estamos anunciando ahora, no hay un solo municipio que no tenga obra programada”, mencionó el gobernador.

En el caso específico del municipio de Ahome, se destinarán más de 72.8 millones de pesos para el desarrollo de obras con sentido social. Entre las acciones más relevantes se encuentran trabajos de pavimentación, rehabilitación de drenaje sanitario y pluvial, así como ampliación de la infraestructura de agua potable. Las obras abarcarán la cabecera municipal, el ejido Bacorehuis, la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Topolobampo y el Poblado Seis. Rocha Moya subrayó que una de las problemáticas más apremiantes de Los Mochis es el sistema de drenaje, y que se han invertido cerca de 300 millones de pesos para atender esta necesidad.

Asimismo, como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Ahome ya comenzó la construcción de 1,304 viviendas en los conjuntos habitacionales Las Cañas, Virreyes Parcela 28 y Nuevo Horizonte. La meta en este municipio es de 3,169 viviendas, como parte de las 17,500 programadas para todo el estado. Las casas serán dignas, funcionales y contarán con todos los servicios públicos, así como acceso a servicios médicos y educativos.

Durante su intervención, el gobernador también resaltó la importancia estratégica del puerto de Topolobampo, el cual ha sido designado como uno de los 14 Polos de Desarrollo del Plan México. Con una inversión superior a los 13 mil millones de dólares, se desarrollan proyectos clave en la zona, como la planta de metanol de MEXINOL, la planta de amoniaco de GPO/PROMAN, la planta de hidrógeno verde de DH2 ENERGY, la terminal de gas natural licuado de SEMPRA ENERGY, el proyecto minero de cobre de OROCO RESOURCE CORP y el parque industrial Puerta Pacífico.

Finalmente, Rocha Moya mencionó que, para fortalecer la conectividad estatal y regional, el gobierno federal impulsa la construcción de la carretera Topolobampo–Chihuahua–Texas, la cual conectará comunidades apartadas de la sierra de Sinaloa y reducirá los costos logísticos del transporte de productos. Esta obra ya fue aprobada por la presidenta y actualmente se trabaja en conjunto con empresarios y autoridades de Chihuahua para su conclusión. Lo único pendiente, dijo, es el tramo de 72 kilómetros entre el puerto y el estado vecino.

Durante la presentación del proyecto estuvieron presentes diversas cámaras empresariales y asociaciones, como Codesin Norte, ASIPONA Topolobampo, CANACINTRA, CMIC, CANACO, Sempra Energy, AMPI, Red Los Mochis, AMAV, ADETIC, ANIERM, Asociación de Hoteles y Moteles, Colegio de Contadores, AARFS, AMEXME, REMUNE, y representantes de importantes empresas como Grupo Ceres, Alimentos del Mar de Norte América y Félix Automotriz.

Rocha concluyó que estos proyectos no generarán ningún costo para la población y serán ejecutados en colaboración con empresas locales, siendo esta la contribución de Sinaloa al Plan México impulsado por la presidenta Sheinbaum.