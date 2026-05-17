Construcción del acueducto Coatzacoalcos duplicará abasto de agua en la ciudad

Construcción del acueducto Coatzacoalcos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará la construcción del acueducto Coatzacoalcos como parte de los proyectos del gobierno federal de asegurar el derecho humano al agua, en especial en zonas que más necesitan del recurso.

Mediante este proyecto se espera duplicar el abasto de agua en la ciudad, por lo que invertirán 3 mil millones de pesos, ya que no solo beneficiará a más de 500 mil habitantes directos, sino que también garantizará el servicio a las generaciones futuras, pues se espera que proporcione servicios durante los próximos 30 años.

Se prevé que su construcción finalicé en 2027; incluirá 13 kilómetros de línea de conducción, una obra de toma, plantas de bombeo y una potabilizadora, lo cual formará un sistema capaz de proporcionar un caudal superior a mil 200 litros de agua cada segundo.

Se resalta que con acciones como esta se avanza en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de México establecidos con Veracruz, relacionados con realizar obras en diversos rubros para mejorar los entornos e impactar positivamente en la vida de su población, sobre todo aquella que ha padecido el olvido en materia hidráulica y el impacto de fenómenos hidrometeorológicos como las lluvias severas.