Dora ‘La Transformadora’ impugna elección judicial por diferencia de votos nulos en Coahuila

Tras la contundente negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de realizar un recuento de votos de la elección judicial extraordinaria del pasado 1 de junio, la excandidata a ministra de la Corte, Dora Alicia Martínez Valer señaló que el ‘árbitro de la democracia’ ignora sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre todo por la diferencia de votos nulos emitidos en Saltillo, Coahuila.

Martínez Valero refirió que cuando la diferencia entre candidaturas es menor al número de votos nulos, el INE está obligado a realizar un recuento.

En entrevista con Crónica, la excandidata detalla sobre la nueva impugnación a la que ha recurrido, toda vez que el propio Tribunal Electoral le ha dado ya la razón en otras inconformidades por acuerdos discrecionales dentro del INE que dejan lugar a dudas en transparencia y certeza jurídica.

-Dicen en el INE que se fue fiel a la reforma al PJF.

-Pero yo pido que se despeje la duda. Que no se me niegue la información por transparencia en la democracia, como la votación final de cada casilla de los consejos distritales correspondiente, cambios de lugar de instalación de casillas; nombre y cargo de todas personas funcionarias de casilla, así como nombre y cargo de quienes no cumplieron con el compromiso de ser funcionarios de casillas, además de la hora de instalación de cada una de éstas y el de inicio de la votación, en Saltillo, Coahuila.

La excandidata a ministra expresó su preocupación ante la falta de certeza, legalidad, máxima publicidad y transparencia en un proceso inédito que exigía un nuevo estándar de legitimidad para la democracia, pero que terminó siendo la prueba de fuego que el INE no quiso enfrentar.

Dijo que estos recursos presentados ante las autoridades electorales no son para su candidatura, sino para sentar un precedente en este nuevo ejercicio judicial y defender la democracia.

Puntualizó que, en 2006, durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue hacer el recuento de votos.

-Un recurso más, tiene ya la razón en dos temas. Yo solicito todos y cada uno de los recibos de entrega del paquete electoral de cada casilla al Consejo Distrital correspondiente, para supervisar que la no modificación de la cadena de custodia o la inutilización de las boletas sobrantes. El INE da respuestas negativas, argumentando que ese criterio no aplica al tratarse de un proceso extraordinario no previsto expresamente en la ley. Dicen que no está previsto en la ley, pero tampoco lo estaba en 2006, pero sí se hizo porque abona al principio de certeza. ¿Ahora ya no aplica? ¿Cómo podemos normalizar eso?

También expresó su inquietud por la falta de acceso ciudadano a la información electoral básica, como las actas de cómputo distrital, especialmente cuando no hubo representación en casillas y se registró un número considerable de votos nulos.

-La representación definitivamente es imposible, ¿no?

-Durante más de 20 años esta información fue pública. No podemos permitir que ahora se nos niegue. Lo que está en juego no es un cargo, es algo mucho más grande: la defensa de nuestra democracia. Si la autoridad electoral se rinde, yo no. Por eso impugno. Porque la democracia es nuestra y no se defiende sola.

-Cuénteme la fórmula de más votos nulos que los obtenidos en una misma casilla.

- Esto que comentas es muy relevante, y yo creo que ahí vale la pena hacer una reflexión muy, muy profunda. Tengo una mamá matemática, y mi mamá ve las probabilidades, números fríos. Me decía el otro día que es es altamente improbable, fíjate, la improbabilidad, no la probabilidad, o la probabilidad, que resultaran quienes estaban en el acordeón era porque había muchas diferentes fórmulas de cómo podían estar las personas en los acordeones, pero era de una en 17 billones, billones. Es como si tú le hubieras apostado y ganado al melate con los números 17 billones de veces en un mismo día. Es altamente probable que pudiendo elegir muchísimas fórmulas de nueve posibles candidatos derivado que eran que éramos 64 era muy poco probable que ganaran los mismos que están en el acordeón, pero no sólo para la Corte. Es muy importante que nosotros hagamos una reflexión. Las matemáticas no mienten, nunca. Entonces, ¿cómo era posible? Si había una enorme cantidad de posibilidades, más o menos de 7,000 millones de posibilidades le hayan atinado a una que es una en un billón. Entonces, ahí yo creo que es importante que revisemos qué pasó, que sí revisemos qué ocurrió y por eso lo importante y lo relevante es tener datos y números precisos y exactos. Porque si no surge toda esta narrativa que de algún modo ya se venía construyendo, incluso de ‘memes’, de “ya tenemos los resultados, sólo nos faltan las elecciones. A los mexicanos nos ha costado mucho construir la democracia que tenemos para que, con esta prueba de fuego que tiene el INE, se destruya nuestra confianza que se ha construido por más de 20 años.

Dora Alicia Martínez Valero confía en que si la autoridad electoral se mantiene firme en sus propios criterios, pues la razón le será concedida.