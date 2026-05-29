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29 may 2026 - 02:52 PM
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La Cancillería destacó que estos cambios forman parte de una estrategia para mejorar la coordinación institucional y fortalecer la presencia internacional de México
SRE anuncia nuevos nombramientos en áreas clave de la Cancillería
Por
Eidalid López
mayo 29, 2026 at 2:03p.m. GMT-6
SRE anuncia nuevos nombramientos en áreas clave de la Cancillería
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