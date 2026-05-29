Cofepris lanza alerta por colorante rojo DAÑINO para la salud: estos son los dulces y alimentos que lo contienen en México

La Cofepris anunció nuevas restricciones para el uso del colorante rojo, el cual está presente en distintos productos ultraprocesados que forman parte de la dieta cotidiana y aparentemente “inofensiva” de millones de mexicanos. Desde dulces hasta bebidas saborizadas, el aditivo está bajo observación por posibles afectaciones a la salud.

La medida surge luego de diversas investigaciones internacionales que relacionan ciertos colorantes artificiales con problemas de comportamiento, reacciones alérgicas y otros riesgos potenciales, especialmente en menores de edad.

El ingrediente señalado es utilizado para dar tonalidades intensas y atractivas a dulces, postres, cereales y bebidas.

¿Qué alimentos dejarían de usar el colorante rojo?

La lista de productos que podrían modificar su composición es amplia. Entre los más comunes destacan:

Dulces

Gomitas, paletas, caramelos suaves y enchilados suelen utilizar colorantes artificiales para lograr tonos más llamativos, por lo que los fabricantes tendrán que buscar alternativas naturales o reducir el uso de estos compuestos.

Bebidas saborizadas

Refrescos, jugos industrializados y bebidas energéticas también emplean este tipo de aditivos para reforzar colores frutales.

Cereales y postres procesados

Cereales infantiles, gelatinas, yogures saborizados y productos de repostería industrial podrían modificar apariencia, etiquetas e incluso recetas completas.

Botanas y productos ultraprocesados

Algunas frituras, snacks enchilados y alimentos empaquetados usan mezclas de colorantes para mantener tonos intensos y uniformes en cada lote de producción.

¿Por qué preocupa el colorante rojo?

El debate alrededor de los colorantes artificiales ha tomado fuerza en los últimos años, lo que ha provocado atención más puntual para científicos y decisiones regulatorias en distintos países.

Especialistas han señalado posibles vínculos entre ciertos aditivos y efectos como:

Hiperactividad en niños

Reacciones alérgicas

Migrañas y sensibilidad alimentaria

Alteraciones en el comportamiento

Riesgos potenciales por consumo prolongado

Aunque las autoridades sanitarias continúan evaluando la evidencia disponible, la presión internacional ha provocado que varias marcas comiencen a sustituir colorantes sintéticos por opciones naturales derivadas de frutas, vegetales o plantas.

En México, el tema cobra relevancia porque el consumo de productos ultraprocesados sigue siendo alto, particularmente entre menores de edad y adolescentes.

¿Qué deben revisar los consumidores?

Ante este panorama, especialistas recomiendan prestar más atención al etiquetado de los productos. Muchas veces los colorantes aparecen con nombres técnicos o claves poco familiares para el consumidor promedio.

Leer ingredientes, moderar el consumo de alimentos ultraprocesados y priorizar opciones naturales puede ayudar a reducir la exposición a este tipo de aditivos.