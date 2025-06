Va periodo extraordinario del Congreso de la Unión para aprobar nueva ley de GN y reformas por seguridad

CDMX — El Congreso de la Unión está convocado del 23 al 2 de julio para debatir y a aprobar en periodo extraordinario de sesiones al menos 22 reformas a diversas leyes, principalmente por Guardia Nacional y las relacionadas con el combate a la inseguridad y la violencia por crimen organizado, además de

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó que el Congreso de la Unión acordó realizar un periodo extraordinario de sesiones para dar luz verde a dictámenes derivados de iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque aseguró que las distintas bancadas partidistas han aceptado ir al extraordinario, incluso su par en el Senado, Adán Augusto López, Monreal Ávila aclaró también que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede cambiar fechas y temas que deberán ser debatidos para su aprobación.

El líder parlamentario morenista enlistó al menos las 22 reformas que se prevé aprobar. “Tenemos debate por reformas por seguridad, la primera sobre investigación e inteligencia. Dos, ley general de seguridad pública. Tres, respecto al Coneval. Cuatro, ley de la Guardia Nacional, que a su vez deriva en modificaciones a ocho leyes y en total serían 11 reformas”.

Explicó que el otro tanto de reformas está en la cancha de la Cámara alta, donde están pendientes minutas al reconocimiento de las mujeres, que implican cambios a la Ley del Himno Nacional y la Bandera mexicana. Además, la reforma en materia ferroviaria, respecto a la protección a la totoaba, en materia de vida Silvestre, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica y modificaciones a leyes en materia de telecomunicación y de difusión y el acuerdo de convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar.

Ricardo Monreal añadió que incluso se pueden agregar cinco reformas más para un total de 27 que se ha considerado aprobar en el periodo extraordinario.

Esas cinco reformas son Código Penal de Procedimientos Penales. A la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ley de Amparo (reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución). Ley Federal de lo Administrativo Contencioso y Ley de Salud por vapeadores.

“Si éstas no nos llegan, sólo se prevé las 22, concretamente esas son las 22 que si el Senado autoriza llevar, independientemente de la Cámara de Diputados, que sí vamos a enviar las 11 que nos toca aprobar, pero si la Cámara alta no está de acuerdo en incluir una, o no la mete, porque ellos son los que plantean con autonomía a la Comisión Permanente cuál es su listado, sin que yo pueda asegurar que no puedan cambiar o agregar en un momento determinado alguna reforma”, explicó Monreal.