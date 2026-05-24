Grupo armado irrumpió en comunidades de Olinalá, Guerrero

Olinalá, Guerrero

Información difícil de confirmar afirma que este sábado se registró una nueva irrupción en el municipio de Olinalá, por parte de un grupo armado que saqueó sus casas y obligó a los habitantes a salir de las localidades de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza.

De acuerdo con los testimonios circulados, la incursión inició a las 9 horas del viernes, cuando llegaron civiles fuertemente armados a bordo de unas 40 camionetas, lo que obligó a cerca de mil 500 personas a buscar refugio en la cabecera municipal.

Los ciudadanos demandaron a los tres niveles de gobierno seguridad permanente en la zona para que puedan regresar y no se vean forzados a abandonar sus hogares.

Señalaron que la vigilancia de sus poblados está en manos del ayuntamiento de Olinalá, donde hay policías municipales y estatales, así como efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército; sin embargo, no acuden a sus llamados de auxilio.