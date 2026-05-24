SAT llevará el programa Oficina Móvil a varios estados

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que esta semana el programa Oficina Móvil visitará varios estados de la República para acercar servicios, ofrecer atención de calidad y brindar asesoría fiscal a la población que lo requiera.

En estas oficinas itinerantes, las personas podrán asistir sin cita previa para realizar trámites, como inscripción al RFC, generación y renovación de firma electrónica, emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y recibir orientación sobre servicios y obligaciones fiscales, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los estados en los que estarán las Oficinas Móviles el 25 y 26 de mayo son:

Baja California : La Oficina Móvil se instalará en el municipio de San Quintín, Baja California, como parte de las actividades del Plan de Justicia para San Quintín. Ofrecerá servicio del 25 al 29 de mayo y estará ubicada en la Carretera Transpeninsular, No. 1321, C.P. 22940.

Michoacán: Dentro del marco de las Ferias de Bienestar Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 26 de mayo se instalará un módulo del SAT para atender a la población del municipio de Jacona de Plancarte, el cual estará en Plaza de Jacona - 59800, Calle Constitución Nte 2, Centro, Michoacán.

Chihuahua: En el norte del país, Oficina Móvil se presentará, del 25 al 26 de mayo, en el Hospital Rural No. 26, ubicado en el municipio de Guachohi, Chihuahua, ubicado en Zacatepec S/N, Altavista, C.P. 33185.

Morelos: Para brindar atención a los participantes del Campamento Capacitación Empresarial-Emprende Joven 2026, que se realizará en Tepoztlán, Morelos, el próximo 25 de mayo el SAT instará un centro de atención que estará en la carretera Tepoztlán-Yautepec s/n, kilómetro 1.5, colonia Ixtepec, Municipio Tepoztlán.

Zacatecas: Del 25 al 29 de mayo, Oficina Móvil visitará el Ayuntamiento Municipal de Jalpa, Zacatecas, y se ubicará en Palacio Municipal Número 115, Col. Centro C.P. 99600.

Estado de México: En el Estado de México, la oficina itinerante brindará servicio el 26 de mayo en el Ayuntamiento del Municipio de Joquicingo, dentro del Auditorio Municipal ubicado en Calle Morelos Esq. Melchor Ocampo S/N, Cuarto Barrio. Sonora El 26 de mayo, el SAT habrá un módulo itinerante para atender a la población del Ejido Úrsulo Galván, en el estado de Sonora, y se encontrará en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, C.P. 85533, municipio Úrsulo Galván.

Tamaulipas: A fin de acercar servicios a la población de Tamaulipas, el 25 de mayo se instalará un centro de atención en la Oficina Fiscal de Ciudad Mante, en Calle Guayalejo, No. 301, Norte, Zona Centro, C.P.89800. En tanto, el 26 de mayo habrá un módulo de atención en la Oficina Fiscal de González, ubicado en Calle Francisco I. Madero No. 302, Zona Centro, C.P. 89700, Municipio de González.

Veracruz: El Servicio de Administración Tributaria llevará Oficina Móvil al Ayuntamiento del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, del 25 al 29 de mayo, a fin de atender a la población en la calle Miguel Hidalgo S/N.

Hidalgo: A efecto de continuar participando en los servicios que se ofrecen a través de las Rutas de la Transformación, se establecerá una oficina itinerante en el Municipio de Chilcuautla, Hidalgo, el próximo 26 de mayo, para atender a las personas que asistan a este evento.

Tabasco: Como parte de las actividades de “Dile SÍ a La Formalidad”, del 26 al 27 de mayo el SAT llevará Oficina Móvil a Casa de la Cultura, ubicada en Calle Plaza Hidalgo Núm. 8, Col. Centro, 86200 Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Durango: En el Ayuntamiento del Municipio de Canatlán habrá un módulo de atención del SAT, que atenderá a la población de esta zona el 26 de mayo. Su ubicación será en Unidad Administrativa Centenario, Calle Abasolo, Sin número, Col. Barrio de los 30 viejos, C.P. 34450. El mismo día, en el Ayuntamiento del Municipio de Gomez Palacio, se podrá encontrar una Oficina Móvil en Avenida Francisco I. Madero 400 Norte, Zona Centro.

Tlaxcala: Al Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, llegará también una Oficina Móvil del SAT, el próximo 25 de mayo, para ofrecer servicios y trámites en Plaza de la Constitución, No. 5, Colonia Centro, C.P. 90200, Calpulalpan.

Nuevo León: La oficina itinerante del SAT estará en el Ayuntamiento del Municipio de Anáhuac, del 25 al 26 de mayo, y estará instalado en el Tele Aula del Centro Cultural, ubicado en Plaza Juárez, Centro de Anáhuac, Nuevo León.

Nayarit: El Municipio de Ruiz en Nayarit será sede la Oficina Móvil del SAT, la cual ofrecerá servicios del 26 al 28 de mayo en esta localidad. Los habitantes podrán encontrar este módulo en Av. Hidalgo Número 214 Col. Centro C.P. 63620.