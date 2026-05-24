CFE calificados cumple 10 años

CFE Calificados, el brazo comercializador de la Comisión Federal de Electricidad, cumplió 10 años de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como suministrador de energía eléctrica a usuarios calificados en México.cumplió 10 años de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como suministrador de energía eléctrica a usuarios calificados en México.

Su creación respondió a la meta de llegar a nuevos enfoques, acordes a un nuevo Mercado Eléctrico Mayorista; pero sobre todo para responder a las necesidades energéticas del sector industrial en el país. Con presencia en 25 estados de la República, es hoy el suministrador de 200 empresas con más de 3,000 MW inyectados, para garantizar la continuidad en las operaciones de una industria cada vez más demandante.

Industrias como la automotriz, acerera, metalúrgica, alimentaria, química, farmacéutica, textil, de hidrocarburos, parques industriales y servicios públicos han encontrado en CFE Calificados un aliado confiable y competitivo para fortalecer sus operaciones y acompañar su crecimiento.

Esta filial a logrado demostrar la la capacidad para innovar, adaptarse y responder con responsabilidad y eficiencia a las necesidades del sector industrial en México. Es por ello que sus metas son claras: avanzar en la contratación de energía eléctrica firme para ampliar y fortalecer su portafolio, además de migrar a energías renovables, ofrecer energía competitiva y un servicio integral a los usuarios calificados.