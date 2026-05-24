IMSS San Luis Potosí cuenta con un nuevo tomógrafo

Nuevo tomógrafo IMSS-SLP El Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1, en San Luis Potosí cuenta con un nuevo tomógrafo que permitirá diagnósticos más precisos y oportunos en especialidades como cardiología, neurología y oncología

La titular del IMSS en San Luis Potosí, doctora Angélica Cristina Rodríguez Nester, encabezó la puesta en marcha de un nuevo tomógrafo, con una inversión de 26.6 millones de pesos, que permitirá fortalecer los servicios de diagnóstico y la atención médica especializada a más de 72 mil derechohabientes.

La galena destacó la importancia de robustecer, conservar y ampliar la infraestructura física y equipo del Instituto, para mejorar la capacidad resolutiva de sus servicios de salud, a través de la incorporación de tecnología de última generación.

El nuevo tomógrafo cuenta con tecnología avanzada e inteligencia artificial, lo que facilita diagnósticos más oportunos en padecimientos de alta complejidad, además de optimizar los tiempos de atención y ampliar la cobertura de estudios para pacientes de distintas unidades médicas de la región.

Es importante mencionar que el nuevo tomógrafo axial computarizado, operará en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 1, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer y modernizar equipos con alta tecnología en beneficio de la población derechohabiente.

Con esta acción se beneficiará a más de 72 mil derechohabientes reforzando la capacidad instalada con apoyo a otras unidades médicas de la zona de influencia, como las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10, en Matehuala, 5 y 45, en la capital, así como al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 9, en Rioverde.

Rodríguez Nester subrayó que el IMSS en San Luis Potosí fortalece su infraestructura médica y refrenda su compromiso de acercar servicios de salud más eficientes, modernos y de calidad a las y los derechohabientes potosinos.