Sheinbaum Pardo señaló que en julio se normalizará la entrega de medicamentos en el país

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en julio se normalizará la entrega de medicamentos, luego de que en la compra consolidada hubo quienes se quisieron pasar de vivos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que será en julio próximo cuando se normalice la situación del abasto de medicamentos en el país, luego de que se detectó, señaló que algunos “se quisieron pasar de vivos” en el proceso de compra consolidada de fármacos para el periodo 2025-2026.

Señaló lo anterior en el marco de un evento de supervisión de obras en el Hospital Gineco Pediatría No. 15, en Ciudad del Carmen, Campeche, evento en el que estuvo acompañada de la gobernadora Layda Sansores San Román, y varios integrantes del gabinete legal y ampliado.

“Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieran pasar de vivos, y luego también las farmacéuticas que algunas les gusta siempre quedar en primer lugar, tuvimos que suspender una licitación, pero ya el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos, y poco a poco están llegando a Campeche y todo el país. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos”, aseveró.

En este sentido, la mandataria criticó a sus opositores, los cuales, dijo, cada vez son menos, “ya quedan muy poquititos”, y remarcó que si el tiempo que estos dedican a las redes sociales, para hablar mal de su gobierno, lo dedicaran a México, tendrían mejores resultados. “Los que no quieren al gobierno de la transformación, que por cierto ya son bien poquitos, cada vez son menos; además están llenos de odio, de enojo, como la gente no les hace caso, en lugar de ponerse a ver por qué no les hacen caso nomás andan de frustrados, con odios, con enojos, que hagan yoga para que se tranquilicen un poco. Todos ellos ahí están en las redes sociales, porque además, si el tiempo que le dedican a las redes sociales se lo dedicaran a México, sería muy distinto, pero ahí están en las redes sociales critique y critique”.

En este mismo sentido la mandataria adelantó que el IMSS Bienestar continúa avanzando, y en pocos días, dijo, se contratará al personal que hace falta “para que todos los centros de salud abran los siete días de la semana, todo el año”.

La aclaración de la mandataria en cuanto a la entrega de medicamentos de la compra consolidada que se tenía proyectada para el año en curso y el próximo 2026, cobra mayor relevancia, luego de que se pospuso la entrega de medicamentos como resultado de diversas irregularidades que se detectaron en el proceso de compra consolidada, y se tenía proyectado la entrega de medicamentos e insumos para marzo pasado y no ocurrió así.

La mandataria Sheinbaum Pardo comprometió al titular del IMSS, Zoé Robledo a que el 30 de octubre estará funcionando al 100% el hospital de Gineco-Pediatría visitado; al igual de que pronto estará en operaciones el hospital del IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen.

Pemex, pago a proveedores

La mandataria a provechó la oportunidad para hablar de la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual está siendo concentrada en una sola empresa y no en varias filiares como estaba dividida, y se refirió específicamente al pago de proveedores, “y se hizo una revisión que ya pronto la vamos a informar de todo lo que tiene que ver con las finanzas de Pemex, ya hay plan. Ya está resuelto y se van a empezar a normalizar el pago a todos los proveedores a partir del próximo mes, para que lo sepan todos los pequeños proveedores de Ciudad del Carmen”.