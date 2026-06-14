Acusa PAN desdén de Sheinbaum a mujeres; Secretaria de la Mujer acéfala desde hace 2 meses

Claudia Sheinbaum, nombró a Citlalli Hernández como secretaria de la Mujer en agosto del 2024. Renunció a ese cargo el pasado 15 de abril. (La Crónica de Hoy)

El PAN en la Cámara de Diputados acusó que las mujeres ya dejaron de ser una prioridad para la 4T y para la presidenta Claudia Sheinbaum pues recriminó que a dos meses de que Citlallli Hernández renunció al cargo, la secretaria de Mujeres se mantiene acéfala, lo que evidencia el desinterés del régimen en ese sector de la población.

“Es una pena que algo que se presumía elevar a rango de Secretaría, como la atención a las mujeres, hoy sea un área en el olvido”, acusó la vicecoordinadora del PAN en san Lázaro.

Rubio repudió que la primer presidenta mujer, “aquella que dijo haber roto el techo de cristal, tenga en el absoluto abandono y olvido el trabajo de la Secretaría de las Mujeres”.

Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres el 15 de abril para sumarse como la encargada de la comisión de elecciones del CEN de Morena y desde esa fecha la secretaria de Mujeres se mantiene acéfala.

El PAN acusó que la creación de la Secretaría de las Mujeres fue el pretexto perfecto para acomodar en una posición política a Hernández y cuando ya no les resultó necesario, la trasladaron a la dirigencia de Morena.

“Hoy vemos que las mujeres ya dejaron de ser una prioridad para la 4T y para Claudia Sheinbaum”, lamentó

La también vicepresidenta de la Comisión Permanente aseveró que nadie puede negar que se mantiene abandonada a la secretaria de Mujeres pues sin una titular en estos dos meses, no existe una dirección ni una política focalizada, así como especializada en la protección y atención a las mujeres.

En ese sentido, el PAN repudió que la primer presidenta mujer, aquella que dijo haber roto el techo de cristal, tenga en el absoluto abandono y olvido el trabajo de la Secretaría de las Mujeres.

En tanto que la diputada local Laura Álvarez Soto, lamentó que en este país a las mujeres las sigan matando, desapareciendo, violentando y continúen padecido las brechas de desigualdad.

“Condenamos que estemos a punto de cumplir dos meses y no exista una titular responsable de la política de la mujer”.

Laura Álvarez se sumó a la exigencia de que se nombre a una titular de la Secretaría de las Mujeres que se quede en el cargo y vea por sus demandas legítimas.

“No más cuotas, no más designaciones como pago político, sino verdaderos perfiles que atiendan las causas y se dediquen a trabajar por política pública”, demandó

Las panistas coincidieron que q las mujeres de México no se les ve ni se les escucha, quedó demostrado en la más reciente marcha previo al mundial con las madres buscadoras que en vez de atenderlas, les aventaron granaderos.