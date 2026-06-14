CNTE anuncia paso libre en casetas de acceso a la CDMX este lunes; mantendrá la huelga nacional

Movilizaciones del martes Movilizaciones del martes (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó realizar este lunes una jornada de “paso libre” en las casetas de acceso a la Ciudad de México, como parte de la estrategia para intensificar la presión sobre el Gobierno federal en el marco de la huelga nacional que mantiene desde mayo. La medida fue aprobada durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) celebrada el 13 de junio en la capital del país y forma parte de un nuevo plan de acción acordado por las secciones movilizadas del magisterio disidente.

Según los acuerdos de la ANR, la liberación de casetas se realizará de manera simultánea en diversos estados donde la CNTE mantiene presencia y movilizaciones. La organización no precisó qué puntos carreteros serán intervenidos ni los horarios exactos de la acción, aunque confirmó que forma parte de la continuidad de su jornada nacional de protesta.

El acuerdo quedó plasmado en el plan de acción aprobado por los delegados de la Coordinadora, documento en el que también se ratifica la continuidad de la huelga nacional y del plantón instalado en la Ciudad de México.

CNTE endurece su postura

En la asamblea participaron 249 representantes de distintas secciones sindicales del país. Según el resolutivo aprobado, la organización acordó mantener la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, así como rechazar las propuestas presentadas hasta ahora por el Gobierno federal en materia educativa y de seguridad social.

La Coordinadora también reiteró su demanda de instalar mesas tripartitas con capacidad resolutiva y anunció que impulsará una movilización más amplia junto con otros sectores para defender el sistema público de seguridad social.

Los acuerdos son:

Mantener la huelga nacional indefinida.

Exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Fortalecer el plantón nacional en la Ciudad de México.

Impulsar nuevas acciones de presión en todo el país.

Reinstalar la Asamblea Nacional Representativa el próximo 15 de junio.

Conflicto sin resolución

Cabe recordar que en las últimas semanas, las negociaciones sostenidas en la Secretaría de Gobernación no han logrado destrabar el conflicto, principalmente por la negativa gubernamental a revertir el sistema de pensiones establecido en la reforma del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias del magisterio disidente.

La CNTE sostiene que dicha legislación afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación y exige el retorno a un esquema solidario de pensiones. Por su parte, el Gobierno federal ha argumentado que la abrogación total de la ley tendría un costo presupuestal difícil de asumir y ha planteado alternativas parciales que han sido rechazadas por la organización sindical.

Además del paso libre en casetas programado para este lunes, la CNTE acordó realizar conferencias de prensa, fortalecer su estructura organizativa en el plantón nacional y continuar con actividades de difusión para explicar a la población los motivos de la huelga. Según los resolutivos de la Asamblea Nacional Representativa, el movimiento permanecerá activo hasta obtener respuestas favorables a sus demandas centrales.