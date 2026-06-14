Baja California se consolida como uno de los tres estados con más empleos formales del país

Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda Baja California se colocó entre las tres con menor nivel de informalidad laboral en México, de acuerdo con el INEGI.

Baja California se mantiene como una de las entidades con mejores indicadores en materia de empleo formal al ubicarse entre los tres estados con menor informalidad laboral del país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que estos resultados reflejan un entorno favorable para el desarrollo económico y la generación de oportunidades laborales con acceso a prestaciones y seguridad social para las familias bajacalifornianas.

Según los indicadores del INEGI, el estado ocupa el tercer lugar nacional con menores niveles de informalidad laboral, una posición que, señaló la mandataria, es muestra del dinamismo económico que registra la entidad y de las condiciones que han permitido fortalecer la creación de empleos más estables.

Marina del Pilar indicó que factores como la ubicación estratégica de Baja California, su vocación exportadora y la llegada de nuevas inversiones han contribuido a consolidar un mercado laboral más sólido. A ello, añadió, se suma el impulso permanente a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas un motor importante para la actividad económica del estado.

La titular del Ejecutivo estatal sostuvo que la confianza para invertir en Baja California también ha favorecido la formalización de negocios y el crecimiento de empresas que hoy generan empleos con mejores condiciones para las y los trabajadores.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre los sectores productivos, empresariales y gubernamentales para seguir construyendo una economía más incluyente y con mayores oportunidades de bienestar para la población.

La gobernadora reiteró que su administración continuará promoviendo acciones encaminadas a fortalecer el empleo formal y mejorar las condiciones laborales, con el objetivo de consolidar a Baja California como un referente nacional en crecimiento económico con bienestar social.

“Fortalecer el empleo formal es también construir un futuro con más desarrollo, estabilidad y prosperidad para todas y todos”, expresó la mandataria al referirse a los resultados dados a conocer.