Sectur instala quioscos México ContiGO para orientar y apoyar a turistas durante el Mundial 2026

Quioscos México ContiGO

Como parte de las acciones para fortalecer la atención a visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Turismo (Sectur) puso en marcha los quioscos México ContiGO en las 3 sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En ella se ofrecerá información turística, apoyo en movilidad y acompañamiento ante cualquier eventualidad.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que esta estrategia busca consolidar un turismo seguro, incluyente y accesible, además de formar parte del llamado “legado del Mundial Social”, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes visitan el país durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Los módulos funcionarán como centros de atención integral donde los visitantes podrán recibir orientación sobre atractivos turísticos, actividades culturales, transporte y recorridos en las ciudades sede. Además, tendrán acceso a la aplicación México Invita, una plataforma que concentra información de los destinos mundialistas y ofrece más de 290 rutas turísticas para conocer distintos puntos del país.

La secretaria destacó que en estos espacios también se brindará apoyo para generar itinerarios personalizados y aprovechar mejor la estancia en México. “Estamos listos para recibir al mundo y mostrar por qué México está de moda”, afirmó.

Apoyo en casos de emergencia y atención especializada

Además de la orientación turística, los quioscos México ContiGO ofrecerán acompañamiento en situaciones que requieran atención inmediata, como casos de acoso, discriminación, violencia de género, pérdida de documentos, fraudes o cualquier incidente que afecte a las personas visitantes. Para ello, se contará con mecanismos de canalización a las instituciones competentes.

La estrategia es resultado de la coordinación entre Sectur y diversas dependencias e instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de las Mujeres, Cruz Roja Mexicana, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Save the Children, representaciones consulares, Jóvenes Construyendo el Futuro, Ángeles Verdes y autoridades de transporte público.

Asimismo, los módulos estarán atendidos por embajadoras y embajadores turísticos capacitados para orientar a las y los viajeros sobre qué hacer, qué visitar y cómo desplazarse de manera segura. También ofrecerán acceso gratuito a internet, áreas para cargar dispositivos móviles y actividades informativas y recreativas para las familias.

¿Dónde estarán ubicados los quioscos México ContiGO?

Sectur informó que los puntos de atención estarán disponibles en las tres ciudades mexicanas sede del Mundial 2026: