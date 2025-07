Sheinbaum: se destinarán 3,000 millones de pesos para el IMSS Bienestar en Veracruz”

Inauguración hospital Materno Infantil, Coatzacoalcos La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del hospital Materno Infantil, en Coatzacoalcos, Veracruz

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en el estado de Veracruz, se seguirán realizando obras muy importantes en infraestructura hospitalaria, para lo cual se destinará, dijo, una inversión adicional de alrededor de tres mil millones de pesos “tan solo para la atención del IMSS bienestar en Veracruz”.

Así lo dio a conocer, en el marco de la inauguración del Hospital Materno Infantil, del IMSS-Bienestar, en Coatzacoalcos, Veracruz, puesta en operaciones del nosocomio, la cual, subrayó, es un hecho relevante en muchos sentidos. Evento en el que estuvo acompada de la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, los titulares de la Secretaría de Salud y del IMSS Bienestar, David Kershenobich y Alejandro Svarch, respectivamente, entre otros funcionarios.

“La Cuarta Transformación tiene principios, y es lo que no le gusta a los que gobernaban antes, por eso llenan de mentiras, de odio, los principios son muy claros: nosotros gobernamos para todas y todos, pero por el bien de todos primero los pobres. Es un principio irrenunciable de la Cuarta Transformación este principio se ve en este hospital: lo mejor para el que menos tiene, para el olvidado, para el que nunca tuvo acceso a la salud”.

Se cumple, dijo, “con una deuda pendiente con el pueblo de Veracruz y particularmente con el pueblo del sur de Veracruz, un hospital que prometieron hace diez años, después cuando vino la pandemia atendió a pacientes enfermos y después se recuperó para hacer hoy lo que originalmente iba a ser: el hospital para mujeres niñas y niños de Veracruz y en realidad también de la casa, porque brindarán apoyo a los habitantes del istmo, es una deuda histórica”.

Hospital Materno Infantil en Coatzalcoalcos, Ver Imagen del nuevo hospital materno infantil, en Coatzacoalcos, Veracruz, que atenderá a mujeres embarazadas, recién nacidos y niñas y niños de la región

Asimismo, resaltó que la cantidad de equipos con los que cuenta el hospital son de los más innovadores, lo cual, habla de la dignidad del pueblo de que el Estado y el gobierno tiene la obligación de atender al que menos tiene la mejor manera posible: esta única manera de disminuir desigualdades, lo mejor para el que menos tiene, es lo que demuestra este hospital dignidad y justicia social combinados en este hospital.

Es también un símbolo por las y los enfermeros, las y los médicos trabajadores de salud que es de lo mejor que tiene el pueblo de México, sus trabajadores de la salud que nos cuidan todos los días.

A las y los trabajadores de salud reunidos en el evento, dijo la Jefa del Ejecutivo Federal, la inauguración del citado hospital “es un homenaje a ustedes también, por haber sido hospital COVID y ahora por ser un hospital que atiende a mujeres, niñas y niños y además es un símbolo para las mujeres niñas niños se les va a atender como se merecen es un hospital que da dignidad y salud a las mujeres del país”.

En este contexto, aseveró que su gobierno no fracasará en el modelo de salud, pese a críticas de quienes quieren que así sea, “algunos que no nos quieren, que quieren que fracasamos en nuestro modelo de salud, no vamos a fracasar, al contrario les vamos a demostrar que este es el mejor camino posible para el pueblo de México, un verdadero sistema de salud que atienda al que menos tiene con dignidad con afecto y con profesionalismo”.

Recordó que en el país el IMSS atiende a las personas que tienen seguridad social, que principalmente trabajan en empresas privadas, el ISSSTE atiende a los trabajadores del Estado “y ahora un Bienestar que atiende a todos aquellos que no tienen seguridad social y que es cerca de la mitad de la población de mexicanos y mexicanos”, y se continúa avanzando en esa cobertura.

Subrayó que el llamado Seguro Popular, no funcionó, “en realidad fue puro negocio” y la mejor demostración es este hospital que no pudieron ni siquiera avanzar en su construcción lo que ahora defendemos es el derecho al acceso a la salud del pueblo de México eso es el IMSS Bienestar, que es derecho a la salud, el respeto y la conclusión y el desarrollo del Cuarto Constitucional es justicia social.

En su discurso también se refirió a la atención a la salud a través de centros, hospitales, el Programa Salud casa por casa, para atender a adultos mayores y personas con discapacidad a través del cual trabajadores de salud, de enfermería y médicos están yendo a visitar a todo Veracruz y a todo México para poder hacer una historia clínica y la salud de todas y todos los adultos mayores.

La mandataria insistió en que las elecciones de hace más de un mes, ahora ya no elige la presidenta a los integrantes del Poder Judicial “ya no lo elige la Presidenta, ni unos cuantos senadores. Ahora el Poder Judicial lo elige el pueblo de México ... y le va a rendir cuentas al pueblo con la función de construir un verdadero Estado de Derecho.

“Que no haya una justicia para ricos y una para pobres, que no haya una justicia para unos cuantos y para los demás no, (la justicia) es para todas y todos como decía Juárez: `nadie, ni nada por encima de la ley´ esa es la función del nuevo Poder Judicial”, señaló, al tiempo que insistió que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un indígena mixteco, lo cual no hubiera ocurrido en el pasado, “esos son los principios de la transformación y solo vamos a continuar sino avanzar”.

La presidenta Sheinbaum Pardo, aprovechó su intervención para destacar la labor de uno de los funcionarios que la acompañaba en el evento, Carlos Ulloa director de Birmex, a quien dijo “le encargué personalmente, lo conozco hace años y le encargué personalmente que no puede faltar un medicamento en un centro de salud o en un hospital, y lo va a cumplir”

Asimismo, resaltó que Eduardo Clark, subsecretario de salud, “no es médico pero es muy inteligente, muy trabajador, muy honesto y entre otras cosas tiene la tarea de digitalizar todo lo que tiene que ver con la salud”.

El objetivo es que cuando termine su gobierno, dijo, cada mexicano, mexicana tenga un expediente de salud, un historial médico que estén los centros de salud en los hospitales, y si una persona dejó de ser beneficiario del IMSS y va al IMSS Bienestar, cuidando sus datos personales, pueda acudir a un hospital y el personal médico pueda conocer todo lo relacionado con la salud de la persona, además está automatizando todos los lugares donde se almacenan los medicamentos desde que el médico pide un fármaco hasta el lugar donde está almacenado que todo sea moderno, eficiente e innovador.