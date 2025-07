“No a la xenofobia, no al racismo”: Sheinbaum sobre marcha contra la gentrificación

Luego de la realización de la primera marcha contra la gentrificación, llevada a cabo el pasado viernes, la presidenta de México expresó que, si bien las demandas sociales pueden ser legítimas, “no se puede justificar la xenofobia bajo ninguna circunstancia”. En conferencia, la mandataria subrayó que México ha sido históricamente un país abierto, recordando cómo en el siglo XX se brindó refugio a republicanos españoles, personas del Cono Sur durante los golpes de Estado, así como a migrantes de Guatemala, entre otros.

“México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. No al racismo, no a la xenofobia, no al clasismo, no a la discriminación”, afirmó con firmeza.

También se refirió al caso viral de una mujer que, en redes sociales, fue grabada insultando con racismo a un policía de la Ciudad de México, y reiteró que la discriminación es un delito y tiene consecuencias penales.

“No sabía que era argentina. Cualquier hombre o mujer que quiera venir a nuestro país tiene que respetarnos”, remarcó la presidenta.

En ese sentido, aseguró que el problema de la gentrificación no es la nacionalidad de quienes llegan, sino un tema estructural relacionado con la especulación inmobiliaria, especialmente derivada de rentas a corto plazo mediante plataformas digitales. Por ello, anunció que su gobierno buscará mecanismos junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para evitar el encarecimiento de la vivienda y proteger el derecho a habitar las ciudades.