Imelda Castro encabeza registro de aspirantes de Morena para coordinar la defensa de la transformación en Sinaloa

Imelda Castro, candidata a Coordinadora defensa de la transformación en Sinaloa

La senadora Imelda Castro Castro formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, un proceso interno con el que Morena definirá a la persona que encabezará los trabajos políticos rumbo a la elección de la gubernatura de 2027.

Durante el acto de registro, Imelda Castro recibió de manos de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la guía para realizar las asambleas informativas en defensa de la soberanía, además del acuse oficial que acredita su inscripción en el proceso interno.

En Sinaloa, el proceso interno reunió a Sinaloa reunión un total de 12 perfiles se registraron

Principales Aspirantes Registrados

Entre los nombres más destacados que acudieron a la sede del World Trade Center para formalizar su inscripción se encuentran.

Imelda Castro Castro: Senadora con licencia.

María Teresa Guerra Ochoa (Tere Guerra): Diputada local con licencia.

Graciela Domínguez Nava: Exsecretaria de Educación Pública y Cultura en la entidad.

Gerardo Vargas Landeros: Alcalde con licencia de Ahome.

Jesús Fernando García Hernández: Militante y representante del Partido del Trabajo (PT).

Estrella Palacios Domínguez: Exsecretaria de Turismo y alcaldesa con licencia.

Jesús Ibarra Ramos: Diputada con licencia.

Ricardo Madrid Pérez: Diputado local.Omar López Campos: Funcionario estatal.

Tras concluir su registro, la legisladora aseguró que el proceso deberá desarrollarse con unidad y respeto entre todos los participantes, al señalar que será la ciudadanía quien finalmente valore la trayectoria de cada uno de los aspirantes mediante el método de encuesta establecido por Morena.

Imelda Castro afirmó que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas dentro de las luchas sociales en Sinaloa. Recordó que fue una de las impulsoras del movimiento feminista en el estado, participó en la defensa de los derechos de trabajadores y acompañó diversas causas sociales mucho antes de ocupar cargos de representación popular.

La senadora destacó que esa experiencia le ha permitido conocer de cerca las necesidades de las familias sinaloenses y recorrer prácticamente todo el estado, situación que considera una de sus principales fortalezas dentro del proceso interno.

Uno de los temas centrales abordados durante su encuentro con medios de comunicación fue la situación de seguridad que enfrenta Sinaloa. La legisladora reconoció que el estado ha atravesado momentos complejos, especialmente desde septiembre del año pasado, aunque sostuvo que las estrategias implementadas de manera coordinada entre autoridades estatales y federales comienzan a mostrar resultados.

Como ejemplo, explicó que el robo de vehículos ha mostrado una disminución importante. Señaló que durante 2025 se registraban alrededor de 19 robos diarios, mientras que actualmente la cifra ronda los seis casos por día, incluyendo motocicletas. También destacó que cerca del 40 por ciento de las unidades robadas logran recuperarse gracias a las modificaciones legales impulsadas desde el Congreso.

No obstante, aclaró que la problemática de la violencia aún no está resuelta y reconoció que el combate a la inseguridad requiere una estrategia integral que incluya prevención, fortalecimiento de las instituciones, combate a la pobreza y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno.

Imelda Castro sostuvo que el problema del narcotráfico no es exclusivo de Sinaloa ni de México, sino un fenómeno internacional que también requiere la colaboración de otros países para frenar el tráfico ilegal de armas y de recursos económicos que fortalecen a las organizaciones criminales.

Otro de los temas que destacó fue el potencial agrícola del estado. Recordó que Sinaloa continúa siendo uno de los principales productores de alimentos del país, especialmente de maíz, aunque reconoció que los agricultores enfrentan dificultades debido a la caída de los precios internacionales ocasionada por la sobreproducción en otras naciones.

En ese sentido, afirmó que México debe fortalecer su política de autosuficiencia alimentaria y garantizar mejores condiciones para los productores nacionales, ya que el maíz representa uno de los alimentos básicos para millones de familias mexicanas.

La senadora también resaltó que la lucha contra la pobreza forma parte de la estrategia para disminuir los índices de violencia, al considerar que generar oportunidades de desarrollo permite atender las causas estructurales de la inseguridad.

Respecto a las críticas dirigidas al gobierno estatal, Imelda Castro señaló que todos los integrantes de Morena forman parte de un mismo movimiento y que el principal compromiso debe ser dar continuidad al proyecto de transformación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Añadió que los resultados del proceso interno deberán respetarse, pues será la ciudadanía quien determine mediante las encuestas cuál de los nueve aspirantes cuenta con el mayor respaldo para representar a Morena en Sinaloa.

Durante las próximas semanas, los participantes recorrerán diferentes municipios para realizar asambleas informativas y fortalecer el contacto con la militancia, como parte de la etapa previa a la medición interna que definirá a la persona encargada de coordinar la defensa de la transformación en el estado.

Con una trayectoria política y social de varias décadas, Imelda Castro aseguró que continuará recorriendo Sinaloa para presentar sus propuestas y escuchar a la ciudadanía. Confió en que su experiencia legislativa, su cercanía con la población y su participación en las principales causas sociales del estado serán factores que la coloquen entre las aspirantes con mayores posibilidades de encabezar el proyecto de Morena rumbo a la elección de 2027.