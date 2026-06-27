Ana Lilia Rivera destaca entre Morena que buscan coordinar la defensa de la transformación en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera, Candidata a Tlaxcala

Con un llamado a privilegiar la unidad del movimiento y mantener la cercanía con la ciudadanía, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala, proceso interno mediante el cual Morena definirá a quien encabezará los trabajos políticos rumbo a la elección de la gubernatura en 2027.

La ex presidenta de la Mesa Directiva del Senado acudió al registro como una de las figuras con mayor trayectoria dentro del movimiento obradorista en la entidad. Durante su participación reiteró que su prioridad será recorrer nuevamente el estado para escuchar a la población y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación impulsado ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proceso interno de Morena en Tlaxcala reunió a 9 aspirantes en convertirse en la persona responsable de coordinar la defensa de la transformación en la entidad, Un total de 9 aspirantes se registraron, 5 aspirantes por parte de Morena y 1 aspirante por parte del Partido del Trabajo (PT). Además de Ana Lilia Rivera, se registraron Alfonso Sánchez García, Irma Garay Loredo, Concepción Sánchez González, Geovanna Bañuelos de la Torre, Juan Salvador Santos Cedillo, Carlos Augusto Pérez Hernández y Raymundo Vázquez Conchas. La diversidad de perfiles refleja el interés por encabezar el movimiento en uno de los estados donde Morena buscará mantener el respaldo ciudadano obtenido en los últimos procesos electorales.

Entre todos los contendientes, Ana Lilia Rivera es considerada una de las aspirantes con mayor peso político debido a su experiencia legislativa y a su participación desde los primeros años del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su paso por el Senado de la República, donde incluso presidió la Mesa Directiva, la coloca como uno de los perfiles con mayor reconocimiento tanto en Tlaxcala como a nivel nacional.

Durante el registro, la senadora con licencia reiteró que la transformación debe seguir construyéndose desde el territorio y con la participación de la ciudadanía. Señaló que ningún proyecto político puede consolidarse si pierde el contacto con la población, por lo que anunció que recorrerá nuevamente los municipios para escuchar de primera mano las necesidades de las familias tlaxcaltecas.

Ana Lilia Rivera aseguró que el proceso interno debe convertirse en un ejemplo de democracia, respeto y unidad entre la militancia. Indicó que Morena ha demostrado en distintas ocasiones que sus procesos internos privilegian la participación ciudadana mediante encuestas, mecanismo que nuevamente será utilizado para definir a la persona mejor posicionada.

La legisladora recordó que su trayectoria ha estado ligada a las causas sociales, al fortalecimiento de los derechos de las mujeres, al apoyo al campo y al impulso de políticas públicas que permitan reducir las desigualdades. Afirmó que esos principios seguirán guiando su participación dentro del movimiento.

Asimismo, destacó que el proyecto de la Cuarta Transformación enfrenta nuevos retos en Tlaxcala, particularmente en materia de desarrollo económico, generación de empleo, fortalecimiento de los servicios públicos y atención a los sectores más vulnerables. Consideró que será necesario trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para consolidar los avances alcanzados durante los últimos años.

Rivera Rivera señaló que uno de los principales objetivos será mantener la confianza de la ciudadanía en Morena mediante un ejercicio responsable de gobierno y una cercanía permanente con la población. En ese sentido, afirmó que la transformación no puede entenderse únicamente como un proyecto electoral, sino como una forma distinta de gobernar y atender las necesidades de la gente.

El proceso de registro forma parte de la estrategia nacional emprendida por Morena para seleccionar a quienes encabezarán las coordinaciones estatales en diversas entidades donde habrá renovación de gubernaturas en 2027. Los aspirantes recibieron la guía para realizar asambleas informativas enfocadas en la defensa de la transformación y la soberanía nacional, actividades que servirán para fortalecer el contacto con la militancia y la ciudadanía antes de la aplicación de las encuestas.

Analistas políticos consideran que Ana Lilia Rivera parte como una de las principales figuras en la contienda debido a su amplia trayectoria legislativa, su cercanía con el movimiento y el reconocimiento que mantiene entre la militancia tlaxcalteca. Sin embargo, el resultado dependerá del método interno de selección establecido por Morena.

La senadora con licencia reiteró que respetará el resultado de las encuestas y llamó a los demás aspirantes a mantener un ambiente de civilidad política durante el desarrollo del proceso. Aseguró que el objetivo principal debe ser fortalecer al movimiento y garantizar la continuidad del proyecto de transformación impulsado por Morena.

Durante las próximas semanas, los ocho aspirantes recorrerán diferentes municipios de Tlaxcala para sostener encuentros con simpatizantes y ciudadanos, quienes tendrán un papel importante en la medición que realizará el partido para definir al perfil que encabezará la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación rumbo al proceso electoral de 2027.