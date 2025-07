Con apuesta por la paz, Sheinbaum conmemora Día Internacional de la destrucción de armas de fuego

La Presidenta Claudia Sheinbaum asegur´ño que un logro de la estrategia de seguridad es haber recuperado más de 2 mil armas entregadas por las familias (Especial)

“Hemos logrado desde que inició el programa ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, recuperar más de 2 mil armas entregadas por las familias o por las personas, los jóvenes, los adultos (y) adultos mayores que deciden de manera voluntaria entregar un arma y recibir recursos a cambio”, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, donde defendió la estrategia de seguridad de su gobierno para reducir los altos niveles de violencia en el país.

El evento efectuado este miércoles en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó los resultados del programa “Sí al desarme, Sí a la Paz”, cuyo objetivo es intercambiar armas por dinero a la ciudadanía, o bien, juguetes bélicos por juguetes educativos.

Sheinbaum subrayó que en su administración se tiene “la firme convicción” de estar “construyendo el mejor México posible, donde las balas no hieran a las personas, sino que se escondan, desaparezcan”.

Sheinbaum resaltó que su estrategia de seguridad no solo busca fortalecer a las fuerzas armadas y de seguridad, sino atender las causas que generan la violencia, incluido el desarme de la población.

Por su parte, secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo en el mismo evento que aquí el pueblo elige construir la paz; se trabaja en el territorio atendiendo las causas de la violencia, con acciones como “Sí al Desarme, Sí a la Paz” que todos los días impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum con la frase: ‘Más territorio, menos escritorio’. Por eso, decimos que es la presidenta de la paz”.

La Jefa del Ejecutivo Federal defendió la estrategia de seguridad de su gobierno para reducir los altos niveles de violencia en el país (Especial)

Rosa Icela Rodríguez dijo que en el contexto de esta conmemoración que México envía un mensaje claro al mundo: “mientras en algunas regiones del orbe la violencia escala, aquí el pueblo elige construir la paz; se trabaja en el territorio atendiendo las causas de la violencia, con acciones como “Sí al Desarme, Sí a la Paz”’, apuntó.

La secretaria de Gobernación subrayó que “no se trata solo de cifras, sino de vidas humanas. Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos, porque no terminó en la cárcel o en un hospital”, apuntó.

Rosa Icela Rodríguez destacó que de enero a julio de 2025, con la política de “Sí al desarme, Sí ala paz”, las personas han entregado, de manera voluntaria y anónima, 2 mil 135 armas de fuego; de las cuales, mil 585 eran cortas y 550 largas; 200 granadas, 85 mil cartuchos y cápsulas fulminantes.

En el evento de destrucción de armas de fuego acompañaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum ya la secretaria de Gobernación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, el titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano; el rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández Díaz; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México monseñor Salvador González; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel y el comandante de la Primera Región Militar, Marco Antonio Álvarez.