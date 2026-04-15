Jalisco brilla a nivel internacional con Volvo Fashion Week 2026

Con pasarelas en recintos emblemáticos y una apuesta clara por el talento local, Jalisco dio inicio a Volvo Fashion Week México 2026 en el lobby del Teatro Degollado, consolidándose como un referente del turismo creativo y la industria de la moda en América Latina.

Inauguración del Volvo Fashion Week México 2026, en el Teatro Degollado, Jalisco

El evento, encabezado por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, reúne del 14 al 18 de abril a diseñadores, modelos y marcas en sedes como el Museo Cabañas y la Sala ROXY, proyectando la riqueza cultural y estética de la entidad.

Durante la inauguración, el mandatario estatal subrayó el impacto de este encuentro como plataforma global para el talento jalisciense.

“Para nosotros la industria de la moda, nuestros diseñadores, nuestros diseñadoras, son fundamentales, debemos apoyarlos para que su talento se pueda conocer a nivel global. Les doy la más cordial bienvenida al Volvo Fashion Week México 2026 aquí en el estado de Jalisco”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

Además, destacó el momento estratégico que vive la entidad rumbo a la Copa del Mundo: “Nos estamos preparando para un gran evento que es el Mundial de Fútbol, pero Fashion Week es un evento mundial (...), y por ello, de verdad, nos sentimos muy reconocidos de que hayan elegido a nuestra ciudad para hacerlo”.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación del diseño de los trajes formales y deportivos que vestirá la Selección Mexicana durante el Mundial de Fútbol 2026, desarrollados por la marca Calderoni.

Esta propuesta no solo vincula la moda con el deporte, sino que posiciona a Jalisco como un punto clave en la narrativa visual del futbol internacional, integrando identidad, estilo y proyección global en un mismo escenario.

Inauguración del Volvo Fashion Week México 2026, en el Teatro Degollado, Jalisco

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, enfatizó la profundidad social y económica de la moda, así como su relevancia en este tipo de plataformas internacionales.

“La moda no es frivolidad, no es una cuestión de estatus o dinero, es una forma de expresión, pero también es una fuente de trabajo y una oportunidad real para muchas personas. Detrás de cada prenda hay manos, historias y esfuerzos”, señaló.

Su participación ha sido clave para dar un enfoque humano al evento, resaltando su impacto en el desarrollo social y su capacidad para visibilizar el talento jalisciense en el mundo.

Inauguración del Volvo Fashion Week México 2026, en el Teatro Degollado, Jalisco

El alcance de la industria también fue respaldado por Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, quien detalló que en Jalisco existen mil 67 unidades económicas vinculadas al sector moda, generando empleo para más de 25 mil personas.

“Esto significa que la moda en Jalisco integra experiencia, juventud y renovación constante. Detrás de estas cifras hay historias, hay talento que se encuentra en esta industria, una oportunidad real de desarrollo”, explicó.

Inauguración del Volvo Fashion Week México 2026, en el Teatro Degollado, Jalisco

Por su parte, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, destacó la relevancia del evento dentro del calendario internacional del estado. Cory Crespo, Presidente de Volvo Fashion Week México Jalisco, subrayó la conexión entre moda, cultura y turismo, mientras que Raymundo Cavazos, Director General de Volvo Car México, reconoció la creatividad de la entidad como un factor clave para albergar este encuentro. Finalmente, Beatriz Calles, Directora de Volvo Fashion Week México, agradeció el respaldo institucional que hizo posible la realización del evento.

Con la presencia de modelos tapatíos de proyección internacional como Alejandra Infante, Karime Bribiesca y Ricardo Korkowski, y la participación de diseñadores como Benito Santos y Alfredo Martínez, Volvo Fashion Week México 2026 no solo celebra la moda, sino que confirma a Jalisco como un escaparate global donde convergen creatividad, identidad y desarrollo económico.