Gobierno federal libera de adeudos a más de mil personas productoras en Puebla

Liberan adeudos a más del mil productoras y productores en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, junto con la directora del Instituto para Devolver lo Robado (INDEP) un total de mil 115 productores en la entidad, entre mujeres productoras y pequeños productores rurales.

De acuerdo con el INDEP, el beneficio alcanzó a 314 mujeres productoras y 801 pequeños productores, quienes obtuvieron la cancelación total de sus deudas.

La directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, presentó los alcances del programa junto con el mandatario estatal y destacó que la iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las personas beneficiarias mediante la liberación de garantías crediticias.

“Con esta acción no solo se promueve la justicia y la equidad financiera, sino que también se fortalece la autonomía económica de las mujeres y se contribuye al cierre de brechas para alcanzar la igualdad sustantiva”, declaró Fernández Balboa.

Por ello, Armenta Mier resaltó el impacto social de la medida, al considerar que brindará mayor certidumbre a más de mil familias del estado. Además, afirmó que se mantendrá un acercamiento permanente con las personas beneficiarias para fortalecer la implementación del programa.

Las autoridades federales explicaron que bajo esta modalidad serán beneficiados 46 mujeres productoras con adeudos de entre 397 mil y hasta 10 millones de pesos, así como 417 pequeños productores con deudas de entre 248 mil pesos y 10 millones de pesos.

Entre los beneficios adicionales del programa se encuentran la entrega de cartas de finiquito, el desistimiento de acciones legales derivadas de los adeudos, la liberación de garantías y la actualización de la situación crediticia de las personas beneficiarias, lo que podría facilitar el acceso a nuevos financiamientos a través de instituciones bancarias y otros intermediarios financieros.

Las autoridades federales señalaron que los trámites son gratuitos y deben realizarse personalmente en los puntos de atención de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), por lo que exhortaron a la población a no recurrir a gestores ni intermediarios para evitar posibles fraudes.

Los municipios poblanos con mayor número de beneficiarios son Chignahuapan, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Huauchinango, Puebla, Tlahuapan y Huehuetlán el Chico.

La Crónica de Hoy 2026