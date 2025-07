CNTE anuncia nueva movilización; condiciona inicio del ciclo escolar a respuesta del gobierno

CNTE Protesta La CNTE se manifestó a las afueras de Segob. (Adrián Contreras)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, conformada por sus secciones 9, 10, 11 y 60, anunció una movilización que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de julio en la capital del país.

El objetivo de esta jornada de protesta es exigir atención y solución a una serie de demandas que el magisterio disidente considera fundamentales, tanto para sus condiciones laborales como para la calidad de la educación pública.

Al mismo tiempo, los dirigentes sindicales han planteado que la apertura del ciclo escolar 2025-2026 dependerá directamente de la voluntad política del gobierno para responder a estas exigencias.

Cierre del ciclo actual no garantiza la apertura del siguiente

Los docentes reiteraron que, aunque se permitió concluir el ciclo escolar en curso con normalidad, el regreso a clases para el próximo periodo lectivo aún no está garantizado.

Aclararon que la decisión de suspender temporalmente la huelga obedeció al compromiso de cerrar el calendario escolar actual, lo que ocurrirá formalmente este miércoles. Sin embargo, también advirtieron que la siguiente etapa educativa podría estar marcada por nuevas jornadas de lucha, en función de cómo evolucionen las negociaciones.

Demandas principales: ISSSTE, UMA, SICAMM y condiciones laborales

Una de las exigencias de la CNTE es la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada en 2007. Los docentes sostienen que esta reforma ha precarizado sus derechos en materia de seguridad social, particularmente en lo referente a pensiones, jubilaciones y servicios médicos.

En la misma línea, el magisterio demanda la eliminación del uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como parámetro para calcular las pensiones, ya que consideran que esta referencia disminuye los montos que deberían recibir al retirarse.

Otra de las preocupaciones expresadas por las secciones capitalinas de la CNTE es la existencia del Sistema Integral de Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM), mecanismo de evaluación y promoción que, desde su perspectiva, impone criterios administrativos que no reflejan la realidad del trabajo docente ni garantizan mejoras sustanciales en la educación. En su lugar, los docentes demandan un proceso de profesionalización auténtico, vinculado a las necesidades reales de las escuelas y comunidades, y no a parámetros tecnocráticos.

Marcha al Zócalo y carta para Sheinbaum

La movilización programada para este jueves tendrá como punto de partida las oficinas de la Dirección General de Administración de la SEP, ubicadas en la calle Xocongo. A partir de las 09:00 horas, las secciones 9, 10, 11 y 60 se reunirán allí para realizar un pronunciamiento público sobre lo que han denominado como una etapa de lucha.

Posteriormente, la columna de docentes avanzará en marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde se tiene previsto entregar una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este documento contendrá las principales exigencias del magisterio capitalino, así como un llamado a reactivar el diálogo con el nuevo gobierno federal.

Según han señalado los voceros del movimiento, la acción del jueves marcará el cierre simbólico de un ciclo de protestas que se ha venido desarrollando en los últimos meses. No obstante, aclararon que no significa el abandono de sus reivindicaciones ni la desmovilización del gremio. Por el contrario, consideran que se trata de un momento para reorganizarse y planear con mayor fuerza la siguiente etapa de su lucha nacional.

Una parte de esta reorganización ocurrirá al día siguiente, el viernes 18 de julio, cuando las secciones de la CNTE se reunirán en el estado de Oaxaca. Ahí, los dirigentes de diferentes regiones del país discutirán un nuevo plan de acción, que podría incluir desde la reactivación de paros laborales hasta nuevas jornadas de movilización nacional. El resultado de esa reunión será determinante para saber si el ciclo escolar arranca con normalidad o si se mantiene en pausa como forma de presión.

Diálogo estancado y ausencias clave

Cabe recordar que la semana pasada, por tercera vez consecutiva, fue pospuesta una reunión entre las secciones metropolitanas y autoridades federales. En esta ocasión, los docentes acusaron la ausencia tanto del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, como del director del ISSSTE, Martí Batres, dos figuras clave para avanzar en sus demandas.

Desde la perspectiva de la CNTE, el gobierno ha demostrado desinterés en resolver sus planteamientos. Consideran que se les convoca a reuniones sin resultados y que, cuando asisten, los principales funcionarios no se presentan. Para ellos, esto constituye una falta de seriedad y de voluntad política para construir acuerdos reales.

Ante este escenario, los docentes afirman que su presencia en las calles no responde a una intención de conflicto gratuito, sino a la necesidad de defender sus derechos frente a un sistema que los margina. Aseguran que, de no haber respuestas concretas, las siguientes movilizaciones podrían ser más contundentes y extendidas. También han enfatizado que su lucha no tiene pausas, pues está anclada en años de agravios acumulados, y que están dispuestos a sostenerla por el tiempo que sea necesario.