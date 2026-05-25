Andy" López Beltrán renuncia a la Secretaria de Organización de Morena; va por diputación federal

Andy López Beltrán El hijo de AMLO bajo la lupa

En medio de la crisis que atraviesa Morena por las acusaciones contra varios de sus liderazgos y hasta gobernadores por presuntos nexos con el crimen organizado y los carteles de la droga, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, renunció a la secretaria de Organización de Morena para buscar diputación federal por Tabasco.

Con ello, también deja sus tareas dentro de la Comisión Nacional de Elecciones que recién se creó en Morena rumbo al proceso electoral del 2027 y que preside Citlalli Hernández.

Andy, como se le conoce, envió una carta a la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel, en la que le informa sobre su renuncia a su cargo actual dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En la carta hecha publica en redes sociales, López Beltrán detalla que buscará la diputación correspondiente al distrito electoral federal de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En su despedida, “Andy”, ´presumió lo que consideró logros en su gestión de un año y siete meses como secretario de Organización del partido donde aseguró que logró incrementar el padrón de afiliados a Morena hasta 10 millones.

“Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México. Morena es hoy un referente en materia de organización para muchos partidos en el mundo”, presumió

López Beltrán fue operador político del partido en las elecciones Durango en 2025, donde fue fuertemente criticado junto con la entonces dirigente Luisa María Alcalde luego de que Morena no logró ganar el Congreso local, ni la capital de la entidad contra la alianza del PRIAN.

En la misiva, López Beltrán recalcó que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, estableció

Asimismo refrendó su compromiso, reconocimiento y respaldo a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseveró que cuenta con su absoluta solidaridad, disciplina y lealtad.

“A su lado seguiremos dando la batalla para que este proceso histórico continúe”, estableció

A todos los miembros de la estructura de nuestro partido: les agradezco infinitamente su apoyo y los invito a que sigamos construyendo juntos la patria que siempre soñamos, escuchando siempre al Pueblo de México y siguiendo sus instrucciones, pues él es nuestro guía, fuerza y razón de ser.