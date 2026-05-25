Segob y SEP reiteran su disposición permanente al diálogo con maestros de la CNTE

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM (Carolina Jiménez Mariscal)

En un comunicado en conjunto entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), las instituciones han reiterado que están dispuestas a que si siga trabajando en el diálogo, al igual que en la concertación y la construcción de acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En su mensaje, enfatizaron también que el Gobierno de México entiende que el diálogo no se trata únicamente de una conversación, sino que es igualmente una proceso que permite que sea posible construir y transformar la realidad educativa por medio del trabajo en conjunto.

Ante esto, explicaron que esa es la razón por la que mantienen una apertura permanente con las maestras y los maestros de la CNTE con el fin de poder alcanzar acuerdos con los que fortalecer la educación.

En el marco de la movilización que está teniendo lugar en la Ciudad de México y en Oaxaca, las instituciones añadieron que reconocen el derecho a la libre expresión y también a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos por parte del magisterio.

El comunicado lo concluyeron pidiéndole a las representaciones de la Coordinadora la disposición de que se instale la mesa de trabajo con las dependencias competentes con el objetivo de revisar sus planteamientos, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables.