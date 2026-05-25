Andrés Manuel López Beltrán: ¿Por qué dejó su cargo en Morena y qué sigue para el hijo de AMLO?

El hijo de AMLO deja su puesto El cambio ocurre tras especulación sobre su futuro en el partido. (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán anunció este 25 de mayo su renuncia como Secretario de Organización de Morena para postularse como diputado federal en Tabasco. La renuncia surge después de varios meses de especulación sobre el futuro que deparaba al hijo del expresidente López Obrador tras una serie de polémicas.

¿Renuncia o cambio de puesto para Andrés Manuel López Beltrán?

A través de un comunicado oficial que el político compartió en su redes sociales, anunció su renuncia como Secretario de Organización de su partido. En él, menciona que el aviso se hace en concordancia con lo pactado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional. Según el ahora exmiembro de la Comisión Nacional de Elecciones, tomó la decisión para poder postularse como diputado para VI Distrito de Tabasco.

También presumió algunos de los logros que se cumplieron bajo su mando. Entre ellos mencionó el aumento del padrón de afiliados de su partido a diez millones, la credencialización de siete millones de afiliados y el establecimiento de 1,952 comités excepcionales

Afirmó que, gracias a sus acciones, Morena es uno de los partidos más organizados de México y el mundo. Reiteró su compromiso al partido y externó su admiración por los esfuerzos de la actual presidenta. «Asimismo, quisiera refrendar mi compromiso, reconocimiento y respaldo a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardó».

Ariadna Montiel, actual dirigente de Morena, le agradeció su «trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento».

Asuntos internos : ¿Por qué dicen que era inevitable la renuncia de López Beltrán?

Varios ya llevaban meses especulando sobre el futuro del tabasqueño en el partido. Esto debido a una serie de controversias que lo dejaron con mala imagen. Por lo mismo se discutió sobre la posibilidad de fracturas dentro del partido guinda.

En diciembre del año pasado, se presentó la controversia del viaje lujoso de López Beltrán a Japón, el cual fue tanto defendido como criticado por miembros de su partido. El mismo López Beltrán teorizó que estaba siendo víctima de espionaje. El incidente llevó a llamado a la austeridad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Luisa María Alcalde, quien a su vez dejó el puesto de Dirigente de Morena para incorporarse a la consejería jurídica de la Presidencia.

Casi al mismo tiempo, la oposición exigió una investigación a la participación que tuvo el secretario en la construcción del Tren Interoceánico que se descarriló el año pasado.

Desde entonces se habla de un distanciamiento entre lo que el hijo del expresidente para el partido y lo que la presidenta quiere para él. Sin embargo, no se han hecho comentarios oficiales sobre una posible disputa, por lo que no existe una certeza sobre el asunto. Por el momento, parece que su trabajo en Morena continúa, como él mismo anunció, desde otra trinchera.