Claudia Sheinbaum presentará informe “En defensa de la Soberanía” a dos años de su triunfo electoral

Informe de Gobierno a 2 años del triunfo electoral La presidenta convocó a las plazas públicas de las 32 entidades del país para seguir su informe del próximo 31 de mayo. (Moisés Pablo Nava)

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció detalles sobre el informe que dará el próximo 31 de mayo, esto a dos años de ganar las elecciones presidenciales y convertirse en la primera mujer presidenta de México.

La presidenta busca robustecer la conversación sobre la soberanía

Este acto público que definió como una “rendición de cuentas” no tiene una sede exacta, sin embargo, Sheinbaum hizo “un llamado a la plaza pública de las 32 entidades de la república”. Aseguró que en cada estado habrá “conexión con pantallas” para transmitir el informe.

En medio de la tensión alrededor de las acusaciones de Estados Unidos hacia políticos mexicanos sobre su presunta afiliación al narcotráfico, Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de hablar sobre la “ofensiva mediática”, al igual que de la soberanía, subrayando que en “México sólo deciden los mexicanos”.

¿Dónde será el informe en defensa de la soberanía de Claudia Sheinbaum?

Se espera que hoy en la tarde la presidenta tenga una junta con su equipo de trabajo para afinar detalles sobre la ubicación exacta del informe. A diferencia de otros pronunciamientos, el informe no está previsto para ser un evento multitudinario, debido a que el zócalo de la Ciudad de México se encuentra en los preparativos del Mundial.