Canadá gana peso en la estrategia comercial de México rumbo a la revisión del T-MEC

México Canadá T-MEC

Mientras buena parte de la atención sobre el futuro del T-MEC permanece enfocada en Washington, México durante la gira de trabajo del canciller Roberto Velasco por Ottawa y Toronto junto a el embajador de México en ese país, Carlos Joaquín González, destacó el fortalecimiento de una relación que busca ampliar las oportunidades comerciales, atraer inversiones y consolidar una agenda de cooperación de largo plazo.

El mensaje, planteado durante los encuentros sostenidos en territorio canadiense, fue que Canadá se mantiene como un socio estratégico para México y que existe interés por profundizar la colaboración en distintos sectores económicos.

Plan de Acción

Uno de los ejes de la visita fue el seguimiento al Plan de Acción 2025-2028, considerado la hoja de ruta para impulsar proyectos conjuntos entre ambos países.

La agenda contempla temas como el fortalecimiento de las cadenas de suministro, el desarrollo de minerales críticos, la transición hacia energías limpias y la formación de talento, áreas que forman parte de las prioridades compartidas entre México y Canadá.

Inversión y nearshoring

Durante la gira también se llevaron a cabo reuniones con integrantes del Business Council y con inversionistas canadienses interesados en ampliar su presencia en México.

Entre los sectores representados estuvieron empresas vinculadas con la minería, los servicios financieros y la industria aeroespacial, además de inversionistas que analizan oportunidades relacionadas con el nearshoring, especialmente en la región sur-sureste del país.

Otro de los aspectos destacados fue el crecimiento del turismo entre México y Canadá, que actualmente registra niveles históricos.

Desde la representación diplomática se señaló que este intercambio no solo fortalece el vínculo entre ambas naciones, sino que también genera oportunidades económicas, ya que los visitantes pueden convertirse posteriormente en consumidores e incluso en potenciales inversionistas.

## La Embajada apuesta por la continuidad

Durante la gira se destacó también el trabajo del embajador Carlos Joaquín González, cuya experiencia en temas de desarrollo e inversión ha sido orientada al seguimiento de proyectos y al fortalecimiento de los vínculos económicos con Canadá.

La Embajada reconoció la conducción del canciller Roberto Velasco durante la visita, al tiempo que subrayó que la representación diplomática mantiene la continuidad de la agenda bilateral.

En un contexto en el que la revisión del T-MEC será anual y donde Canadá tendrá un papel relevante dentro de la relación comercial de América del Norte, México busca fortalecer una alianza que considera estratégica tanto con el gobierno canadiense como con su sector privado.