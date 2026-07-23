UIF bloquea cuentas ligadas al CJNG tras acción coordinada con Estados Unidos

Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó las acciones para desarticular una presunta estructura financiera vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

La medida se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, designara a 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente relacionados con una red financiera del grupo criminal, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero.

Como parte de las investigaciones realizadas en México, la UIF efectuó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar diversos indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran movimientos importantes de efectivo, compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, además de operaciones con activos virtuales.

La dependencia también detectó posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos que fueron observados dentro del sistema financiero.

Empresas bajo investigación

Las indagatorias también alcanzaron a diversas personas morales que, de acuerdo con la UIF, estarían relacionadas con actividades ilícitas.

Algunas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características propias de empresas fachada o mantienen estructuras corporativas con poca o nula actividad económica aparente.

Con base en estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con la designación realizada por la OFAC y sumó ocho personas más vinculadas con la misma estructura financiera: cuatro personas físicas y cuatro personas morales.

La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses para fortalecer los mecanismos de cooperación internacional dirigidos a prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La dependencia añadió que la UIF mantiene coordinación permanente con instituciones nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y reforzar el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.